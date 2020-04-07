Кремль отреагировал на обвинение во взятке за проведение ЧМ-2018 в России
Получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года не было связано со взятками. Об этом заявил
Получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года не было связано со взятками. Об этом заявил
«Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с
Об обвинении Министерства юстиции США в получении чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА) взятки за проведение ЧМ-2018 в России сообщалось ранее 7 апреля. В американском ведомстве заявили, что ныне бывший
В 2016 году были обнародованы документы, подтверждающие факт покупки голосов во время выборов
Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории.