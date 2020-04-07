Кремль отреагировал на обвинение во взятке за проведение ЧМ-2018 в России

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«Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем», — отметил представитель Кремля. Песков добавил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории и этим гордится вся страна.

Об обвинении Министерства юстиции США в получении чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА) взятки за проведение ЧМ-2018 в России сообщалось ранее 7 апреля. В американском ведомстве заявили, что ныне бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил пять миллионов долларов за голос в пользу проведения чемпионата в России.

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В 2016 году были обнародованы документы, подтверждающие факт покупки голосов во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. В коррупционных схемах участвовали Джек Уорнер, его сын Дарьян, а также бывший член исполкома организации Чак Блейзер.