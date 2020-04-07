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15:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава Оргкомитета ЧМ-2018 ответил на обвинения США в подкупе функционеров ФИФА

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин отметил, что обвинения США в подкупе функционеров ФИФА для проведения турнира очернением российской заявки.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Мы рассматриваем это как попытку в очередной раз очернить нашу заявку, мы уже неоднократно отвечали на все вопросы всевозможных и следственных органов, и органов ФИФА, и запросы СМИ, передали всю банковскую информацию относительно нашей деятельности, — цитирует РБК Сорокина. — Честно говоря, очень странно, что кому-то в данный момент исторически интересно ворошить прошлое отдельных уже давно не работающих в ФИФА личностей.

Непосредственно ко мне не обращалась, и я даже с удивлением восприму такое обращение, потому что я даже не пойму, о чем они будут говорить. Все происходящее воспринимаю с удивлением.

В заключении прокуратуры США говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали миллион долларов.

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