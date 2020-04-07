ФИФА запросит у Минюста США информацию по делу о взятках чиновников организации

Источник: AP 2020

Во вторник федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение, представленное в рамках разбирательства, продолжавшегося в федеральном суде Восточного округа с мая 2015 года. В заключении утверждается, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур ФИФА, получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. В 69-страничном документе разъясняются обвинения в отношении более 30 лиц в различных финансовых махинациях, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. В их числе значатся бывшие и действующие работники частных компаний, сотрудники ФИФА и ряда футбольных конфедераций; среди обвиняемых бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро.

ФИФА поддерживает все расследования предполагаемых преступлений, связанных с национальными или международными футбольными соревнованиями, и продолжит оказывать полное содействие сотрудникам правоохранительных органов, расследующим подобные вопросы. ФИФА внимательно следит за расследованиями и всеми связанными событиями в правовых процессах, происходящих в США и других частях мира.

«Важно отметить, что ФИФА была признана потерпевшей по уголовному делу в США, и высокопоставленные чиновники ФИФА поддерживают связь с Министерством юстиции США. После последнего обвинительного заключения ФИФА запросит у Министерства юстиции дополнительную информацию по этим вопросам и будет накладывать санкции в случае установления каких-либо уголовных преступлений со стороны должностных лиц футбола», — отметили в организации.

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В международной федерации также отметили, что «комитет по этике ФИФА уже ввел санкции, включая пожизненные запреты, в отношении футбольных чиновников, упомянутых в этом процессе». «Что касается ФИФА, в случае выявления каких-либо преступных действий со стороны футбольных чиновников, к соответствующим лицам должны быть применены уголовные санкции. Поскольку расследование данных уголовных дел продолжается, пока мы не можем давать дополнительные комментарии», — резюмировали в ФИФА.

Ранее ФИФА провела расследование по этому вопросу и не выявила нарушений при выборе места проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира», также он отметил, что РФ категорически отрицает данные обвинения. Бывший генеральный директор организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин заявлял ТАСС, что рассматривает заключение по делу о взятках чиновников ФИФА как попытку очернить заявку России.

Скандал в ФИФА