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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский юрист: Расследование по ФИФА в США вызывает вопросы

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Решение американских прокуроров выдвинуть обвинения в связи с организацией Чемпионатов мира по футболу в России и Катаре вызывает удивление и вопросы, считает Брюс Маркс, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания.

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«Министерство юстиции США выдвинуло на этой неделе обвинения против четырех человек в отмывании денег и других преступлениях в связи с предполагаемыми взятками за вещательные права и организацию Чемпионатов мира в России и Катаре. Обвинительное заключение предполагает, что представители России и Катара занимались противоправной деятельностью. Решение начать расследование и предъявить обвинения против этих людей выглядит странно, учитывая общее отсутствие интереса США к футболу и то, что за организацию боролись такие страны, как Нидерланды, Бельгия и Испания, но не США», — сказал Маркс РИА Новости.

«Это тем более странно, если учесть недавние признания десятков бейсболистов о том, что игроки американской бейсбольной команды “Хьюстон Астрос” сговорились для выигрыша сезона 2017 года, который они в результате и выиграли», — сказал Маркс.

«Хьюстон Астрос» предположительно расшифровали систему условных знаков, которые подавали друг другу бейсболисты соперников перед броском. Этот скандал стал причиной штрафа в 5 миллионов долларов и отстранения двух руководителей команды на сезон 2020 года, но уголовного расследования не проводилось.

«Решение сосредоточить усилия прокуроров на россиянах, а не на американцах продолжает вызывать вопросы о том, не лежит ли политика в основе решений министерства юстиции (США)», — заключил Маркс.

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против нескольких экс-членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции при выборе стран-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 года, которыми стали Россия и Катар.

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все было законно, и это был лучший в истории чемпионат. Высший комитет Катара по проектам и наследию также решительно отверг обвинение американской прокуратуры и заявил, что оно будет оспариваться.

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