Провокации, удаления и разбитые надежды. Как Ирак выбил Казахстан из отбора на ЧМ-2002

Казахстан попал в одну группу с Макао, Непалом и Ираком. Матчи проводились в два круга, то есть команды играли друг с другом сначала в Багдаде (с 12 по 16 апреля, 2001), затем в Алматы (с 21 по 25 апреля, 2001).

На выезде футболисты Масудова сыграли здорово, в первой игре разгромили Непал (6:0), во второй — Макао (3:0), а в третьей сыграли вничью с Ираком (1:1).

Третья встреча собрала на трибунах стадиона «Al-Shaab» 50 тысяч болельщиков, гнавших вперед хозяев поля. И каково их было разочарование, когда Руслан Балтиев на шестой минуте забил сумасшедший гол со штрафного. Но, увы, еще до перерыва, а именно на 31-й минуте, Абдул Вахаб Абу Аль-Хаил с пенальти забил ответный мяч. Справедливости ради стоит отметить, что иракцы в последующем оказывали серьезное давление на ворота гостей, но в одних случаях их подводила низкая реализация, а в других уверенно действовал в «рамке» Юрий Новиков. По большому счету, очень повезло, что в тот день соперник не дожал казахстанцев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qZqRn0gnBO0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате все должно было решиться в Алматы. Понятно было, что никаких проблем не возникнет с Непалом и Макао, у которых казахстанская сборная выиграла со счетом 4:0 и 5:0 соответственно. Оставалось все силы бросить на решающий поединок с иракцами, против которых был выставлен следующий состав: Новиков, Авдеев, Кулшинбаев, Елеусинов, Мирзабаев (Шевченко, 78), Богатырев (Уразбахтин, 57), Горовенко (Смаков, 55), Бяков, Балтиев, Кадыркулов, Литвиненко.

Однако взять верх над ними было не суждено. Хотя красивый гол Олега Литвиненко на 30-й минуте обнадежил 25-тысячную аудиторию Центрального стадиона. Трибуны радовались недолго, еще до перерыва иракцы организовали атаку по правому флангу казахстанской команды, оставив не у дел Дмитрия Бякова, что привело к навесной передаче и не менее красивому взятию ворот в исполнении Хайдара Маджида.

У Казахстана впереди оставался целый тайм, чтобы вырвать победу, но команда Масудова провела его не лучшим образом. Да, давила, но без какой-либо остроты у ворот гостей, которые со своей стороны умело и нагло тянули время, чем спровоцировали на удаления казахстанских футболистов. Так, в конце встречи не выдержали нервы у Игоря Авдеева и Алмаса Кулшинбаева, заработавших «красные» на 84-й и 90+2-й минутах соответственно. Вдевятером соорудить победный гол уже не представлялось возможным, в то же время на 90+6-й минуте у соперника был удален с поля Абдулвахаб Абу Аль-Хаиль, но это никак не повлияло на итоговый счет. 1:1, и Казахстан пропустил вперед Ирак по дополнительным показателям.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hX8pEe86UEA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После финального свистка иракцы принялись бурно праздновать победу прямо на поле, чем спровоцировали болельщиков на хулиганские выходки — последние начали закидывать приезжих футболистов посторонними предметами. Кстати, после этого на Центральный стадион запретили фанатам проносить даже пластиковые бутылки.

Кроме того, представители сборной Ирака остались недовольны принимающей стороной, в частности они жаловались на то, что никто из местных функционеров не поздравил их после матча, а по прилете им не оказали должного приема, что присуще матчам такого уровня. По их признанию, даже попрощаться с делегацией в отель никто не приехал из руководителей федерации…