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15:03 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по футболу 1966 года Норман Хантер умер после заражения коронавирусом

ТАСС, 17 апреля. Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба английского футбольного клуба «Лидс».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

Хантер был госпитализирован 10 апреля после того, как у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

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«Несмотря на то, что он [Хантер] боролся до конца, а сотрудники Национальной службы здравоохранения делали все возможное, к сожалению, он проиграл свой бой сегодня утром. Его наследие никогда не будет забыто, и мы хотим поддержать семью Нормана и его близких в это непростое время», — говорится в сообщении пресс-службы «Лидса».

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Хантер играл на позиции центрального защитника, проведя основную часть карьеры в «Лидсе» (1962−1976). За английский клуб он провел 726 матчей, что является четвертым показателем в истории команды. Также он выступал за «Бристоль Сити» и «Барнсли». В составе «Лидса» Хантер стал двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

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В составе сборной Англии Хантер провел 28 матчей, забив два гола. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 1966 года и стал бронзовым призером чемпионата Европы 1968 года. По итогам сезона-1973/74 Хантер стал первым обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии игроков, присуждаемой Футбольной ассоциацией Англии.

В Великобритании зафиксировано более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 14 тыс. человек скончались. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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