Матерацци: В финале ЧМ-2006 сказал Зидану, что предпочел бы его сестру, а не футболку

В финальном матче с Францией Матерацци забил гол, а также спровоцировал Зидана, в результате чего тот ударил итальянца в грудь головой и был удален с поля. Италия в итоге стала победителем турнира.

«В том матче я плотно опекал Зидана и извинялся перед ним, когда он злился. В один из моментов игры он сказал: «Если хочешь, можешь потом после игры взять мою футболку». Я ему ответил, что предпочел бы его сестру.