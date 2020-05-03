Матерацци: В финале ЧМ-2006 сказал Зидану, что предпочел бы его сестру, а не футболку
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил стычку с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил стычку с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.
В финальном матче с Францией Матерацци забил гол, а также спровоцировал Зидана, в результате чего тот ударил итальянца в грудь головой и был удален с поля. Италия в итоге стала победителем турнира.
«В том матче я плотно опекал Зидана и извинялся перед ним, когда он злился. В один из моментов игры он сказал: «Если хочешь, можешь потом после игры взять мою футболку». Я ему ответил, что предпочел бы его сестру.
Мне повезло, что я не ожидал удара, потому что если бы я был готов, то мы оба оказались бы в раздевалке, — сказал Матерацци в беседе с журналистом Николо Де Витисом.