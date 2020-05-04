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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Без гола на 91-й минуте в Алматы не было бы никакого ЧМ». Экс-игрок сборной Украины вспомнил победу над Казахстаном

Экс-полузащитник сборной Украины по футболу Олег Гусев в проекте «Моя жизнь в сборной» на портале Zbirna.com вспомнил о драматичной победе над Казахстаном на старте отборочного турнира чемпионата мира-2006.

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«Мы начинали квалификацию в Копенгагене, а следующий поединок, через три дня, предстояло сыграть в Алматы. Двойной выезд. От Копенгагена до Алматы — свыше шести тысяч километров. Решили возвращаться в Киев, но потом все равно летели больше пяти часов. Помню, садились в такую грозу — те еще ощущения! Почти как на Фарерских островах. По дороге назад мне бортовой механик рассказывал, что для нас уже готовили запасной аэродром — в трех сотнях километров от места игры. Но летчик, бывший военный, сказал: “Я свою сборную за 300 километров не посажу — меня не поймут”. В Казахстане нас ждал теплый прием. Хозяева первый тур пропускали, были свежими. Полный стадион, тяжелая поляна. Там важно было забить быстрый гол, нас на него, думаю, и нацеливали. Мы его и забили, но нервной концовки все равно не удалось избежать… Счет открыл Леха Белик. Я ему пас отдал, оказался на левом фланге атаки, а он хорошо разобрался. Потом казахстанцы сравняли, а Руслан Ротань забил победный мяч на 91-й минуте! Важнейший гол. Не было бы его — не было бы, может, и чемпионата мира. Лишь в восьмом поединке Олега Блохина мы, наконец-то, одержали первую победу. В Алматы, кстати, не играл Андрей Шевченко, и тренеры, думаю, рисковали, выпуская Белика в основе. Для него это был дебютный матч в сборной. И, получается, очень памятный, несмотря на вымученную победу. Сил мы потратили в этих двух поединках очень много, но потратили их не зря. За счет физики, командных действий, сплоченности мы играли. Все работали на оборону, а потом выбегали в контратаку, и это приносило плоды. Но стоило, как в Казахстане, сыграть первым номером — сразу возникали проблемы», — сказал Гусев.

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Напомним, отборочный турнир ЧМ-2006 стал первым для сборной Казахстана под эгидой УЕФА.

В домашнем матче против Украины в Алматы национальная команда дебютировала в официальных соревнованиях в Европе.

Тот поединок завершился в пользу гостей со счетом 2:1. В составе сборной Казахстана на 34-й минуте отличился Андрей Карпович, который сравнял счет.

Всего в той квалификации сборная Казахстана, благодаря нулевой ничьей с Грузией, набрала одно очко. В остальных матчах команда Сергея Тимофеева неизменно проигрывала.

Сборная Украины по итогам отборочного турнира первой из европейских команд пробилась на чемпионат мира.

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