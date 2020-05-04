«Без гола на 91-й минуте в Алматы не было бы никакого ЧМ». Экс-игрок сборной Украины вспомнил победу над Казахстаном

«Мы начинали квалификацию в Копенгагене, а следующий поединок, через три дня, предстояло сыграть в Алматы. Двойной выезд. От Копенгагена до Алматы — свыше шести тысяч километров. Решили возвращаться в Киев, но потом все равно летели больше пяти часов. Помню, садились в такую грозу — те еще ощущения! Почти как на Фарерских островах. По дороге назад мне бортовой механик рассказывал, что для нас уже готовили запасной аэродром — в трех сотнях километров от места игры. Но летчик, бывший военный, сказал: “Я свою сборную за 300 километров не посажу — меня не поймут”. В Казахстане нас ждал теплый прием. Хозяева первый тур пропускали, были свежими. Полный стадион, тяжелая поляна. Там важно было забить быстрый гол, нас на него, думаю, и нацеливали. Мы его и забили, но нервной концовки все равно не удалось избежать… Счет открыл Леха Белик. Я ему пас отдал, оказался на левом фланге атаки, а он хорошо разобрался. Потом казахстанцы сравняли, а Руслан Ротань забил победный мяч на 91-й минуте! Важнейший гол. Не было бы его — не было бы, может, и чемпионата мира. Лишь в восьмом поединке Олега Блохина мы, наконец-то, одержали первую победу. В Алматы, кстати, не играл Андрей Шевченко, и тренеры, думаю, рисковали, выпуская Белика в основе. Для него это был дебютный матч в сборной. И, получается, очень памятный, несмотря на вымученную победу. Сил мы потратили в этих двух поединках очень много, но потратили их не зря. За счет физики, командных действий, сплоченности мы играли. Все работали на оборону, а потом выбегали в контратаку, и это приносило плоды. Но стоило, как в Казахстане, сыграть первым номером — сразу возникали проблемы», — сказал Гусев.