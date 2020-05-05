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10:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Грустно видеть, как плачет Симэн». Гол Роналдинью англичанам в четвертьфинале ЧМ-2002 был волшебным

Вспоминаем легендарный мяч бразильского форварда.

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Источник: Спорт-Экспресс

Пожалуй, самым интересным четвертьфиналом чемпионата мира-2002 стало противостояние Англии и Бразилии. Обилие суперзвезд в каждой сборной обещало битву и в обороне, и в атаке, а также обилие голов. Первыми забили «Три льва»: Лусиу допустил ошибку, скинув мяч прямо на ногу Майклу Оуэну. Но в концовке первого тайма бразильцы отыгрались: Роналдинью на дриблинге прошел от центрального круга до штрафной соперника и отдал классную передачу на Ривалдо.

А на 50-й минуте встречи гениальный Роналдинью исполнил еще один шедевр.

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Штрафной, назначенный вдалеке от ворот англичан, казалось бы, не предвещал им беды. Однако в них находился Дэвид Симэн, а у мяча — Роналдинью. Бразилец заметил, что голкипер немного выдвинулся вперед с ленточки, и изумительно забросил мяч по невероятной траектории за шиворот голкиперу — в левый верхний угол.

К результативному пасу и потрясающему голу Роналдинью приплюсовал… удаление. На 57-й минуте арбитр Фелипе Рамос показал южноамериканцу прямую красную карточку за грубый фол против Дэниела Миллза.

Впрочем, на итоговый результат это не повлияло. Бразилия победила со счетом 2:1, а Роналдинью навсегда остался главным героем той встречи.

Римейк спустя семь лет

Ошибка в японской Сизуоке не стала для Симэна первым подобным ляпом в карьере. В финале Кубка кубков-1994/95 его «Арсенал» играл против «Сарагосы». Основное время завершилось со счетом 1:1. Дополнительное приближалось к концу, команды уже думали о серии пенальти. Но на 120-й минуте марокканский хавбек испанцев Найим мощным ударом с 40 метров перебросил Симэна. Изначально англичанин располагался практически у границы штрафной, в момент удара стал быстро пятиться назад, однако отвести угрозу не успел.

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Но дикий промах в матче с Бразилией в 2002-м запомнился Дэвиду больше. В интервью talkSPORT англичанин объяснил, почему не смог поймать тот мяч:

— Знали ли мы, насколько хорош Роналдинью? Честно говоря, нет. Мы слышали о нем, но поняли, как он крут, только находясь на поле. Все, что я помню, — это его счастливый штрафной. Люди спрашивают меня: «Он действительно хотел так пробить?» Но это не имеет значения. Гол был вратарской ошибкой. Когда Роналдинью выполнил тот кросс, я пошел в одну сторону, а затем попытался уйти в другую. Меня просто застали врасплох — я не мог сдвинуться.

Сам Роналдинью в разговоре с журналистами Sky Sports говорил, что ему повезло:

— Когда наносил удар, то хотел забить. Но, возможно, не туда, где мяч в итоге оказался. Думаю, мне немного повезло. Каждый раз, когда включаю телевизор и вижу, как играет Симэн, то вспоминаю тот момент. Я запомнил его надолго. Мне было очень грустно видеть, как Дэвид плакал после того матча. Всегда был его фанатом, но в том моменте он ничего не смог бы сделать.

Впрочем, в 2015 году в благотворительной игре между звездами Англии и сборной мира Роналдинью попытался повторить тот самый гол. Находившийся в воротах Симэн улыбнулся и даже показал на левый верхний угол. Роналдинью пробил намного выше — и рассмеялся.

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Месяц в парагвайской тюрьме

Если Симэн прославился чудачествами на футбольном поле, то Роналдинью — не всегда правильным поведением в жизни. Пожалуй, самой громкой стала недавняя история с его задержанием в Парагвае за подделку документов для въезда в страну.

Бразилец вместе со своим братом Роберту де Ассисом должен был провести под стражей около 6 месяцев до окончания разбирательств. В тюрьме они оставались 32 дня, а затем их перевели под домашний арест в одну из гостиниц Асунсьона.

В заключении Роналдинью отметил свое 40-летие, на которое ему приготовили барбекю.

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А еще экс-звезда «Барсы» принял участие в футбольном турнире. Его команда победила со счетом 11:2, сам бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

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— Мы очень удивились, когда узнали, что наши документы поддельные, — сказал Роналдинью в интервью местному каналу ABC Color. — Сразу же дали понять, что готовы оказать сотрудничество правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств. Никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Всю жизнь я был нацелен на достижение высокого профессионального уровня и на то, чтобы доставлять людям удовольствие игрой в футбол. Надеюсь, скоро все закончится. После того, как освобожусь, первым делом поцелую маму, которая все это время из-за пандемии коронавируса находится дома. Потом переварю последствия случившегося и стану двигаться дальше с новыми силами.

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