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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Я воевал на поле». Конысбаев опубликовал фото с матча против Германии в День победы

Экс-футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев опубликовал в своем Instagram сторис в День победы и поздравил всех с праздником, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Мой дед воевал на фронте, а я на футбольном поле. Всех с праздником!», — написал Конысбаев, при этом отметив футболистов сборной Германии Марко Ройса и Томаса Мюллера.

Данный матч состоялся 27 марта 2013 года в Нюрнберге на стадионе «Франкенштадион» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе сборной Казахстана отличился Генрих Шмидтгаль, а у Германии — Марио Гетце, Илкай Гюндоган и дубль на свой счет записал Марко Ройс.

Конысбаев вышел в этом матче на поле с первых минут и на 78-й был заменен на Дмитрия Шомко.

В данное время 30-летний Конысбаев находится без клуба, а последней его командой был кокшетауский «Окжетпес».

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