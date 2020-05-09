«Я воевал на поле». Конысбаев опубликовал фото с матча против Германии в День победы

«Мой дед воевал на фронте, а я на футбольном поле. Всех с праздником!», — написал Конысбаев, при этом отметив футболистов сборной Германии Марко Ройса и Томаса Мюллера.

Данный матч состоялся 27 марта 2013 года в Нюрнберге на стадионе «Франкенштадион» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе сборной Казахстана отличился Генрих Шмидтгаль, а у Германии — Марио Гетце, Илкай Гюндоган и дубль на свой счет записал Марко Ройс.

Конысбаев вышел в этом матче на поле с первых минут и на 78-й был заменен на Дмитрия Шомко.