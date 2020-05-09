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9 мая, источник: Спорт-Экспресс

Марадона отдал футболку с победного ЧМ-1986 на благотворительность и собрал 90 кг еды

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона отдал футболку с автографами с победного чемпионата мира-1986 на благотворительность, сообщает El Correo.

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Источник: Reuters

Цель акции — помочь жителям неблагополучного района на окраине Буэнос-Айреса на фоне пандемии коронавируса.

Планировалось продать футболку на аукционе, но затем решено разыграть ее среди тех, кто внес наибольшие пожертвования.

Инициатива позволила собрать 90 кг продуктов питания, маски для лица и антисептики, которые будут распределены среди жителей района Рене Фавалоро.

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