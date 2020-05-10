Как критикуемый все страной Кержаков похоронил Португалию, а Козлов съел Криштиану. Исторический матч в «Лужниках»

Несмотря на выездную победу над Израилем 4:0, сборная России начинала отбор к ЧМ-2014 под жестким давлением. Приглашенный после Дика Адвоката Фабио Капелло только начинал разбираться с оставленным голландцем хозяйством, а многие любители футбола в стране в очередной раз махнули на сборную рукой после очень слабого выступления на Евро-2012.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3lxJu2AB2G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3lxJu2AB2G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3lxJu2AB2G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-14T07:24:19+00:00">14 Окт 2019 в 12:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самым критикуемым игроком наравне с «ваши ожидания — ваши проблемы» Аршавиным стал Александр Кержаков. Форвард «Зенита» провел один из лучших сезонов карьере, настреляв за клуб 24 мяча и окончательно закрепившись как главный бомбардир сборной. Но на Евро-2012 Кержаков мало того, что не забил, так еще стал и объектом насмешек — Александр порой очень комично порол опасные моменты. И хоть эксперты отмечали большой объем работы, который проделывал Керж, а Данни и вовсе заявил, что от провел выдающийся турнир, Евро-2012 многие до сих пор помнят в основном как бенефис Дзагоева, уничтожение Чехии, позорный вылет в матче с греками и, собственно, промахи Кержакова.

В Англии даже придумали глагол kerzhakoved, описывающий ситуацию, когда игрок не попадает в ворота из убойной позиции.

Я не обижаюсь. Даже с иронией отношусь. Так случилось, что на Евро у меня была такая статистика — ну что поделать? Я очень хотел забить, но все время в последний момент начинал торопиться из-за большого желания. Хотел все сделать быстро — обработать, пробить. Был бы поспокойнее — забил бы. Александр Кержаков

Новый сезон Кержаков начал как надо и роскошно провел летний отрезок — 6 голов и один ассист в четырех стартовых матчах. Однако потом «Зенит» отправил 100 млн евро в Европу, а оттуда привез Халка и Витселя, что привело к тому самому конфликту и уходу Игоря Денисова. Тогда в стане недовольных зарплатой новичков был и Кержаков, которого 23 сентября отправили тренироваться в дубль, а вернули только 28-го, менее чем за две недели до матча с Португалией в отборе к ЧМ-2014.

В этот неспокойный для команды момент Кержаков продемонстрировал, что хочет думать только о себе. Когда они с Денисовым захотят снова стать членами нашей группы, будут приняты с распростертыми объятиями. Лучано Спаллетти, экс-тренер «Зенита»

В итоге Денисова до конца трансферного окна продали в «Анжи», Кержаков же вернулся в состав, но не мог забить на протяжении четырех игр кряду. Капелло тем временем не спешил менять обойму и на важнейший матч с Португалией выпустил почти тот же состав, что играл в Польше и Украине на Евро. Кержаков, как и Денисов, вышел в старте (Игорь даже получил капитанскую повязку) и на 6-й минуте открыл счет после роскошной комбинации от одноклубников Файзулина и Широкова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Aq0KweNt9cA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В том матче моменты были у Глушакова и Кокорина, но счет остался неизменным. Россия победила 1:0 и во многом благодаря той победе отправилась на чемпионат мира в Бразилию напрямую с первого места в группе. Кержаков же в следующих четырех турах забил 4 и сделал 1 ассист.

История Козлова

Не меньшим героем ответного матча в Лиссабоне стал защитник «Кубани» Алексей Козлов. Капелло вызвал его для ротации, но травма Александра Анюкова на 30-й минуте заставила коуча выпустить за сборную дебютанта. И сразу под Криштиану Роналду. Анюков с первых минут пару раз жестко подкатился под КриРо, а Козлов не стушевался и до конца игры так плотно прилип к ногам португальца, что не позволил ему ни разу нанести удар из опасной точки.

«Я не успел одуматься, как уже надо было вступать в игру и противостоять сборной Португалии, Криштиану Роналду, — вспоминал Козлов. — Я словно попал в виртуальный мир: полный стадион, сумасшедший антураж, дебют в футболке сборной России. Криштиану Роналду до этого я видел только по телевизору. Пришлось очень нелегко. Неправильно говорить, что это я один справился. Его удалось закрыть всей командой, партнеры здорово страховали. Подлостей и провокаций не было. Я пару раз его достаточно жестко встретил, Криштиану морщился, но в ответ не грубил».