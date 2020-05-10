Как критикуемый все страной Кержаков похоронил Португалию, а Козлов съел Криштиану. Исторический матч в «Лужниках»
Один играл в «Кубани», второго задвинули во второй состав «Зенита».
Один играл в «Кубани», второго задвинули во второй состав «Зенита».
Несмотря на выездную победу над Израилем 4:0, сборная России начинала отбор к ЧМ-2014 под жестким давлением. Приглашенный после Дика Адвоката Фабио Капелло только начинал разбираться с оставленным голландцем хозяйством, а многие любители футбола в стране в очередной раз махнули на сборную рукой после очень слабого выступления на Евро-2012.
Самым критикуемым игроком наравне с «ваши ожидания — ваши проблемы» Аршавиным стал Александр Кержаков. Форвард «Зенита» провел один из лучших сезонов карьере, настреляв за клуб 24 мяча и окончательно закрепившись как главный бомбардир сборной. Но на Евро-2012 Кержаков мало того, что не забил, так еще стал и объектом насмешек — Александр порой очень комично порол опасные моменты. И хоть эксперты отмечали большой объем работы, который проделывал Керж, а Данни и вовсе заявил, что от провел выдающийся турнир, Евро-2012 многие до сих пор помнят в основном как бенефис Дзагоева, уничтожение Чехии, позорный вылет в матче с греками и, собственно, промахи Кержакова.
В Англии даже придумали глагол kerzhakoved, описывающий ситуацию, когда игрок не попадает в ворота из убойной позиции.
Я не обижаюсь. Даже с иронией отношусь. Так случилось, что на Евро у меня была такая статистика — ну что поделать? Я очень хотел забить, но все время в последний момент начинал торопиться
из-забольшого желания. Хотел все сделать быстро — обработать, пробить. Был бы поспокойнее — забил бы.
Новый сезон Кержаков начал как надо и роскошно провел летний отрезок — 6 голов и один ассист в четырех стартовых матчах. Однако потом «Зенит» отправил 100 млн евро в Европу, а оттуда привез Халка и Витселя, что привело к тому самому конфликту и уходу Игоря Денисова. Тогда в стане недовольных зарплатой новичков был и Кержаков, которого 23 сентября отправили тренироваться в дубль, а вернули только 28-го, менее чем за две недели до матча с Португалией в отборе к ЧМ-2014.
В этот неспокойный для команды момент Кержаков продемонстрировал, что хочет думать только о себе. Когда они с Денисовым захотят снова стать членами нашей группы, будут приняты с распростертыми объятиями.
В итоге Денисова до конца трансферного окна продали в «Анжи», Кержаков же вернулся в состав, но не мог забить на протяжении четырех игр кряду. Капелло тем временем не спешил менять обойму и на важнейший матч с Португалией выпустил почти тот же состав, что играл в Польше и Украине на Евро. Кержаков, как и Денисов, вышел в старте (Игорь даже получил капитанскую повязку) и на 6-й минуте открыл счет после роскошной комбинации от одноклубников Файзулина и Широкова.
В том матче моменты были у Глушакова и Кокорина, но счет остался неизменным. Россия победила 1:0 и во многом благодаря той победе отправилась на чемпионат мира в Бразилию напрямую с первого места в группе. Кержаков же в следующих четырех турах забил 4 и сделал 1 ассист.
Не меньшим героем ответного матча в Лиссабоне стал защитник «Кубани» Алексей Козлов. Капелло вызвал его для ротации, но травма Александра Анюкова на 30-й минуте заставила коуча выпустить за сборную дебютанта. И сразу под Криштиану Роналду. Анюков с первых минут пару раз жестко подкатился под КриРо, а Козлов не стушевался и до конца игры так плотно прилип к ногам португальца, что не позволил ему ни разу нанести удар из опасной точки.
«Я не успел одуматься, как уже надо было вступать в игру и противостоять сборной Португалии, Криштиану Роналду, — вспоминал Козлов. — Я словно попал в виртуальный мир: полный стадион, сумасшедший антураж, дебют в футболке сборной России. Криштиану Роналду до этого я видел только по телевизору. Пришлось очень нелегко. Неправильно говорить, что это я один справился. Его удалось закрыть всей командой, партнеры здорово страховали. Подлостей и провокаций не было. Я пару раз его достаточно жестко встретил, Криштиану морщился, но в ответ не грубил».
Тогда Россия проиграла 0:1, единственный гол забил Элдер Поштига на 6-й минуте — до появления на поле Козлова. Несмотря на поражение, сборная России с первого места отобралась на ЧМ-2014, где история из Евро-2012 повторилась во второй раз.