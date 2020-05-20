В Катаре опасаются, что многие болельщики не смогут приехать на ЧМ-2022 из-за кризиса

Источник: AP 2020

«К 2022 году, надеюсь, человечество сможет преодолеть эту пандемию, — сказал глава оргкомитета Хасан аль-Тавади. — Чемпионат мира будет одной из первых возможностей для всех нас объединиться. Всегда существуют опасения по поводу ситуации в мировой экономике и возможности болельщиков прилететь на чемпионат мира».

Оргкомитет турнира планирует завершить в этом году строительство шести из восьми стадионов турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.