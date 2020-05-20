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21:35 (мск), источник: ТАСС

В Катаре опасаются, что многие болельщики не смогут приехать на ЧМ-2022 из-за кризиса

ТАСС, 20 мая. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре опасается того, что не все болельщики смогут позволить себе купить билеты на турнир из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на Leaders in Sport.

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Источник: AP 2020

«К 2022 году, надеюсь, человечество сможет преодолеть эту пандемию, — сказал глава оргкомитета Хасан аль-Тавади. — Чемпионат мира будет одной из первых возможностей для всех нас объединиться. Всегда существуют опасения по поводу ситуации в мировой экономике и возможности болельщиков прилететь на чемпионат мира».

Оргкомитет турнира планирует завершить в этом году строительство шести из восьми стадионов турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире зарегистрировано почти 5 млн случаев заражения, более 324 тыс. человек скончались.

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