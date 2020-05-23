В продаже золотой медали ЧМ-2018 подозревают одноклубника Кокорина по «Сочи»
На знаменитом аукционе Julien's с молотка ушла награда за победу на чемпионате мира по футболу в России. СМИ строят предположения относительно анонимного продавца.
На знаменитом аукционе Julien's с молотка ушла награда за победу на чемпионате мира по футболу в России. СМИ строят предположения относительно анонимного продавца.
Аукцион Julien's славится ценными лотами, связанными со звездами
В первых двух случаях продавцами выступили анонимные футболисты сборной Бразилии. Либо один футболист, если он участвовал и на ЧМ-1994 в США, и на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее. Такие действительно были. Это… Кафу и Роналдо. Но слабо верится, чтобы
Как видите, ажиотаж вокруг бразильского золота был невелик.
Аукцион принял сразу десять заявок — итоговая цена составила 71 875 долларов.
Разумеется, всем сразу стало очень интересно, кто же из 23 игроков команды Дидье Дешама дошел до такой жизни, что спустя всего два года после памятного турнира решился обменять футбольное золото на деньги. Однако, по правилам Julien's, имя продавца без его ведома не разглашается. Пока он сам не сделает признание (если сделает), никто из организаторов аукциона давать комментарии не имеет права.
Впрочем, французские СМИ почти сразу назвали наиболее вероятного подозреваемого. Им оказался 34-летний защитник Адиль Рами, которого Дешам в 2018-м ни разу не выпустил на поле даже на замену. И дело не только в игровом времени. По мнению журналистов, Рами всерьез поиздержался, когда встречался с Памелой Андерсон. Звездный роман начался в 2017-м. Во время ЧМ-2018 канадская киноактриса приезжала в Россию поддержать Рами. Однако в июне 2019-го они расстались: вскоре 52-летняя Памела вышла замуж за продюсера Джона Питерса.
И на этом черная полоса в жизни Рами не закончилась. Ветеран после скандального ухода из Марселя очень неудачно съездил в Турцию. Мало того что в Фенербахче ему не давали играть, так еще и задерживали зарплату. В конце концов, в феврале 2020 года перед самым закрытием трансферного окна француз расторг договор со стамбульским клубом и… неожиданно заключил соглашение с Сочи, на тот момент занимавшим последнее место в российской
Однако
Сообщалось, что во время пеперыва в сезоне Рами помог в доставке продуктов
Мог ли Рами действительно продать медаль? Вполне. Хотя из его февральского интервью «Советскому спорту» следовало, что чемпионат мира в России он вспоминает с невероятной теплотой, а церемонию вручения наград под проливным дождем в Москве считает одним из самых ярких моментов в жизни.
Тем не менее, соотечественники Рами в первую очередь подумали именно на него. Опровергнуть это предположение он может, только показав медаль. Ну, а до этого момента, помимо одноклубника Кокорина, под подозрением остаются 22 человека:
Юго Льорис, Бенжамен Павар, Преснель Кимпембе, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Поль Погба, Антуан Гризманн, Тома Лемар, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Корентен Толиссо, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Стевен Нзонзи, Стив Манданда, Набиль Фекир, Джибриль Сидибе, Флориан Товен, Лукас Эрнандес, Бенжамен Менди и Альфонс Ареоля.
Сергеев Иван