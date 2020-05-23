«Тот момент разделил мою жизнь надвое». Оуэн забил великий гол Аргентине, а потом мучился от травм

Источник: Спорт-Экспресс

ЧМ-1998. 1/8 финала

Аргентина — Англия — 2:2 (2:2, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:3.

Голы: Батистута, 6, с п.

енальти (1:0). Ширер, 10, с пенальти (1:1). Оуэн, 16 (1:2). Дзанетти, 45+1 (2:2).

Серия пенальти: Берти — 1:0, Ширер — 1:1, Креспо — 1:1 (вратарь), Инс — 1:1 (вратарь), Верон — 2:1, Мерсон — 2:2, Гальярдо — 3:2, Оуэн — 3:3, Айяла — 4:3, Бэтти — 4:3 (вратарь).

Аргентина: Роа, Вивас, Шамот, Айяла, Дзанетти, Алмейда, Симеоне (Берти, 91), Верон, Ортега, К. Лопес (Гальярдо, 68), Батистута (Креспо, 68).

Англия: Симэн, Г. Невилл, Кэмпбелл, Адамс, Ле Со (Саутгейт, 71), Бекхэм, Инс, Скоулз (Мерсон, 78), Андертон (Бэтти, 97), Ширер, Оуэн.

Наказания: Симэн, 5. Инс, 10. Верон, 44. Симеоне, 47. Алмейда, 73. Роа, 110 (предупреждения). Бекхэм, 47 (удаление).

Судья: Милтон Нильсен (Дания).

30 июня 1998 года. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар». 30 600 зрителей.

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Если бы не мяч-шедевр Денниса Бергкампа в матче с Аргентиной, этот гол, был бы, несомненно, лучшим на ЧМ-1998. После этого момента 18-летний Майкл Оуэн стал звездой, причем мирового масштаба. Позднее он вспоминал, что эпизод словно бы разделил его жизнь на две половины.

«30 июня 1998 года словно кто-то провел линию посередине. После этой даты я не мог пойти поиграть в гольф или даже просто попасть в свой дом, не будучи узнанным и без папарацци вокруг. Во Франции мы жили на базе, мало общались с внешним миром, так что я не понимал, что происходит. А потом, когда сборная вернулась в Англию, я приехал из аэропорта домой и обнаружил там сотню фотографов», — говорил Оуэн изданию The Independent.

«Он обошел Айялу как стоячего. Мы всегда поражались тому, как быстро он бежал вместе с мячом. Это был просто потрясающий момент», — говорил тогдашний тренер сборной Англии Глен Ходдл.

«Я никогда не смотрел на мяч, когда бежал, и никогда не смотрел на вратаря, когда нужно было наносить завершающий удар», — рассказывал Оуэн.

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Англия и Аргентина выдали великий матч. Помимо гола Оуэна там был и мяч-красавец от Хавьера Дзанетти, памятные провокация Диего Симеоне и удаление Дэвида Бекхэма, и драматическая серия пенальти, в которой Англия вроде бы получила преимущество, но, как всегда, проиграла.

Оуэн, кстати, исполнял послематчевый 11-метровый. Он бил четвертым в составе «трех львов» и послал мяч под перекладину. А потом улыбнулся и потер ладони. Такая непосредственность только добавила симпатий форварду. Улыбчивый, симпатичный, не попадавший ни в какие скандалы — в общем, максимально положительный парень, с которым любые самые внимательные родители отпустят дочь на танцы.

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В каком-то случае это была обманчивая видимость. Потому что, несмотря на свои 18 лет и всего один сезон на взрослом уровне, Оуэн уже был очень умным и зрелым игроком. Хладнокровие при исполнении пенальти — один из штрихов. Но куда показательнее эпизод, когда он заработал пенальти на 10-й минуте, а Ширер сравнял счет. Оуэн получает мяч, ускоряется, идет в коридор между преследовавшим его Вивасом и Айялой и после контакта с последним падает. Знаю, что многие такое не любят. Но англичанин невероятно тонко чувствовал подобные моменты, понимая, когда нужно устоять на ногах, а когда падать. Это ведь тоже часть игры.

«Этот момент показал его зрелость. Все было сделано умно. Он как будто говорил: «Эй, парни, я пробегу мимо вас, потому что уже набрал скорость, и у вас есть два варианта — либо пропустить меня и дать шанс забить, либо сбить», — говорил Ходдл.

Оуэн уже тогда знал, что он хорош. Как вспоминал для The Athletic бывший главный тренер «Ливерпуля» Рой Эванс, при котором форвард в мае 1997 года дебютировал за «красных», он сначала взял Майкла на выездной матч с «Сандерлендом», но в итоге решил не выпускать на поле — соперник боролся за выживание, игра была трудная и жесткая. На следующий день Оуэн был явно обижен, но не показывал вида, тренируясь с полной отдачей. Эванс послал поговорить с ним своего помощника Дуга Ливермора.

— Майкл!

— Что?

— О «Сандерленде»…

— Я заслужил свой шанс.

Ливермор был удивлен — парню было всего 17 лет, а он так себя вел. Он вернулся к Эвансу.

— Эй, Рой, он четко сказал мне, куда я должен пойти…

— Отлично. Он готов.

6 мая 1997 года Оуэн дебютировал за «Ливерпуль» в матче против «Уимблдона» и сразу же забил. Причем в манере, которая станет фирменной.

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«Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Юнайтед». Титул чемпиона АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги (трижды), Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 150 голов в АПЛ. 89 матчей и 40 голов за сборную Англии, три чемпионата мира. Наконец, «Золотой мяч» лучшему игроку Европы в 2001-м. Первый для «Ливерпуля» и пока последний для англичан.

Тот год был странным. Тогда «Золотой мяч» по старой привычке полагалось вручать человеку, чей клуб/сборная выиграли что-то серьезное, а сам он приложил к этому руку. Хотя, по идее, он полагается тому, кто лучше всех в году играл в футбол, и в этом смысле, например, последний трофей Лео Месси лично у меня не вызывает особого неприятия. Но сборные тем летом отдыхали, Лигу чемпионов взяла ветеранская банда «Баварии», в унылом финале одолев в серии пенальти невезучую «Валенсию» Эктора Купера. Зато «Ливерпуль» собрал урожай из пяти различных кубков. Оуэн же в сезоне-2000/01 забил 24 гола на клубном уровне. 16 мячей в АПЛ, дубль в ворота «Арсенала» в финале Кубка Англии, победный гол «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА, плюс хет-трик в ворота Германии в отборочной игре ЧМ-2002, когда «три льва» разгромили принципиального соперника в Мюнхене — 5:1.

В опросе на «Золотой мяч» Оуэн получил 19 первых мест из 51 — тогда голосовали только журналисты, по одному из каждой страны Европы, нужно было назвать пять человек. Его преимущество над занявшим второе место Раулем оказалось не столь велико — 36 баллов.

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Вроде бы отличная карьера. О такой совершенно точно мечтали бы многие. Но ни у кого нет сомнений, что она могла быть еще ярче, а сам Оуэн — добиться куда большего уж по крайней мере в плане личных наград и рекордов. Если бы не травмы. Приводить полный список повреждений за карьеру будет слишком долго. Но, например, за три сезона в «Манчестер Юнайтед», где форвард был, в общем-то, запасным, он пропустил в общей сложности 220 дней или 61 матч. Понятно, что это было на излете карьеры, но все же.

Многие журналисты, биографы и болельщики считают, что момент, определивший все дальнейшее будущее Оуэна, случился 12 апреля 1999 года в гостевом матче с «Лидсом». Он рванул за мячом после паса на ход от Стива Макманамана, а потом рухнул на газон, сразу дав понять, что случилось что-то серьезное. Это была травма подколенного сухожилия на правой ноге. Оуэн пропустил пять месяцев, но после возвращения все было уже не так, как раньше.

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Издание The Athletic объяснило суть проблем Оуэна после того злополучного дня. В одном его колене было три сухожилия, в другом — только два, плюс возникли проблемы с мышцей. Это означало, что нагрузка на травмированную правую ногу была выше. И, кроме того, вело к общему дисбаналсу и оказывало влияние на остальные части тела. Отсюда многочисленные травмы паха и икроножной мышцы. По сути, организм Оуэна был изношен — по меркам спорта высших достижений, конечно — уже к 26 годам.

Окончательно добил Оуэна разрыв «крестов» во время матча со Швецией на ЧМ-2006.

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Да, карьеру он закончил только семь лет спустя, в 2013-м, но сам Майкл уже все понял.

«Сначала ты пытаешься обмануть себя и сказать, что все будет в порядке. Но не было никаких сомнений в том, что мои физические кондиции долгое время постепенно снижались, а карьера утекала сквозь пальцы. В итоге я осознал, что не так хорош, как раньше. Я уже не мог бежать так быстро, как хотел. Понял, что силы уходят», — рассказывал Оуэн журналисту Саймону Хьюзу, добавляя, что семья и наличие детей помогали ему отвлекаться от мрачных мыслей о футболе и не сойти с ума.

Многие считают, что тренеры и партнеры по «Ливерпулю» сами загоняли Майкла, постоянно давая ему передачи на ход и провоцируя на постоянные рывки с места — вот колено и не выдержало. Возможно.

Но тот гол Аргентине был прекрасен. Пересматривая его, нельзя не представлять, каким бы игроком Оуэн мог стать, если бы не то злосчастное сухожилие. Впрочем, свой «Золотой мяч» он все же получил, что дано не каждому.