18 лет назад фанаты разгромили Манежку: как это было

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Чемпионат мира-2002. Финальный турнир. Группа Н

Япония — Россия — 1:0

Гол: Инамото, 51.

Япония: Нарадзаки, Мацуда, К. Наката, Миямото, Инамото (Фукуниси, 85), Х. Наката, Оно (Хаттори, 75), Миодзин, Тода, Судзуки (Накаяма, 72), Янагисава.

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров, Соломатин, Онопко, Смертин (Бесчастных, 57), Семшов, Карпин, Титов, Измайлов (Хохлов, 52), Пименов (Сычев, 46).

Наказания: Пименов, 13. Миямото, 17. Соломатин, 38. К. Наката, 42. Никифоров, 60. Накаяма, 90+1 (предупреждения).

Судья: Мерк (Германия).

9 июня 2002 года. Международный стадион «Йокогама». 66 108 зрителей.

Чемпионат мира 2002 года стал настоящей драмой для сборной России, которая впервые за шесть лет отобралась на крупный турнир. После уверенной победы над Тунисом команда Олега Романцева уступила Японии и Бельгии, вернувшись домой после группового этапа. Обидное поражение от «самураев», за которым наблюдали толпы людей у четырех больших экранов в Москве, спровоцировало массовые беспорядки на Манежной площади. Пьяные вандалы громили витрины и поджигали машины. В драках пострадали более сотни человек, а один 17-летний парень не пережил тот вечер.

Источник: Спорт-Экспресс

«Карлики» впечатлились разносом автомобиля из «Большого Лебовски»

В тот воскресный день футбол транслировали на четырех экранах — на Арбате, Поклонной горе, Триумфальной площади, но самая большая толпа скопилась на Манежке, примыкающей к Красной площади и Кремлю. На столичных улицах не ставили никаких магнитных рамок, не производили досмотр, и к середине дня на площади рядом с гостиницей «Москва» собралось около 15 тысяч человек. Сборище было абсолютно стихийным, и милиция совершенно не позаботилась о безопасности, перекрыв перекресток Моховой, Тверской улиц и Охотного ряда лишь за 10 минут до стартового свистка. Перед этим на экране демонстрировали отрывок из фильма «Большой Лебовски», где один из героев крушит автомобиль кочергой. Впоследствии многие восприняли тот ролик, как призыв к действию.

— Фанаты не планировали групповых походов на Манежку, — рассказывал в интервью «СЭ» болельщик ЦСКА Андрей. — Сам я направлялся туда один — просто посмотреть футбол. Встретил по дороге знакомых, с ними и остался.

Толпа активно подогревалась пивом из близлежащих ларьков и окрестных магазинов. Спиртное продавали в стеклянной таре, которая обрушилась на головы людей во втором тайме после гола Инамото. Мяч японского хавбека «Арсенала» и промах Бесчастных по пустым воротам были лишь поводом для начала бесчинств. В многотысячной толпе то и дело вспыхивали очаги ненависти, от которых мирные болельщики спасались в метро. Позже в подземке пострадал будущий врач «Спартака» Лю Хуншэн и пять японских студентов, которым принялись мстить за поражение. На Манежке сигналом стала взорвавшаяся вдруг дымовая шашка, после чего о футболе просто забыли.

— Начали все «карлики» — подростки от 13 до 17 лет, — продолжал Андрей. — В перерыве они, и без того пьяные, добавили еще и с новыми силами бросились на тех, кто пытался им противостоять. Из-за того, что большинство организованных фанатов — равно как и милиция — на Манежной отсутствовали, молодые воспользовались безвластием. Их было где-то две трети от общего числа присутствовавших на площади. Они считали себя патриотами — а сами громили Москву. Небольшая часть «карликов» пошла даже на Красную площадь. На подступах к ней охрана их все-таки остановила, и больше попыток повторить штурм не было.

Источник: Спорт-Экспресс

Убитый школьник пытался отомстить за друга, но сам нарвался на тесак

В одной из многочисленных драк ударом ножом в сердце был убит школьник Андрей Тружеников. Он входил в одну из фанатских группировок «Спартака». Позже семье выплатили компенсацию в 40 тысяч рублей. Убийц и подозреваемых так и не нашли. Спустя год после трагедии журналисты «СЭ» провели собственное расследование нераскрытого убийства и даже выслушали свидетельства очевидца преступления.

— Труженикова точно убили не фанаты, — вспоминал увиденное болельщик ЦСКА Владимир. — Шестеро людей в возрасте от 20 до 25 лет, одеты были не по-фанатски, а по-бандитски. На них бросилась группа молодых фанатов, среди которых был и Тружеников. Причем у одного из них уже было ножевое ранение. Видимо, в толпе другого парня ранили как раз будущие убийцы, и фанаты догнали их, чтобы отомстить.

Убийца достал не простой нож, а тесак. И по виду оружия, и по характеру ранений не было похоже, что человек первый раз им воспользовался. Как только удар был нанесен, приятели Труженикова разбежались. Побежали и убийцы, а почти вся наша компания погналась за ними. Остались я и еще четверо, у кого есть навыки для оказания первой помощи. Они действовали уверенно и смогли раствориться в толпе за две минуты.

Мы попросили омоновцев как можно скорее вызвать «скорую», что они и сделали. Но машина чуть-чуть не доехала — толпа разнесла ее. Тогда мы нашли попутку: кто-то из смотревших футбол успел-таки спасти свое авто. Окружили ее так, чтобы она не проехала, и объяснили водителю — человек погибает, его надо отвезти в больницу. В этой машине Андрей и умер.

Наши ребята, кто ехал вместе с ним, на следующий день давали показания в прокуратуре. Там им с ходу заявили: вы — главные подозреваемые в убийстве. Они, едва оправившись от шока, рассказали, как было на самом деле. Вскоре второй следователь извинился: забудьте, мол, все, что вам говорили, вас вызвали как свидетелей. По их показаниям составили фоторобот убийц, после чего отпустили и больше не тревожили.

Источник: Спорт-Экспресс

Виновные

Начальник столичной милиции Владимир Пронин вместе с заместителем подали в отставку уже на следующий день. Спустя еще 17 дней в Государственной Думе был принят закон «О противодействии экстремистской деятельности». Футбол на больших экранах не показывали на улицах Москвы до ЧМ-2018.

— Вандалы, устроившие драку и поджигавшие машины, не имеют ничего общего с футбольными болельщиками, — сообщил после возвращения из Страны восходящего солнца Валерий Карпин. — Уверен, что результат матча не имел для них никакого значения. Не думаю, что события на Манежной сказались на нашей последующей игре. Еще до прилета в Москву нас предупредили: возможны эксцессы, и милиция будет нас охранять. Но получилось все по-другому. Милиция за нами по пятам не ходила, а обычные люди, которых мы встречали, к примеру, в магазинах, наоборот, подбадривали, просили не вешать нос, убеждали, что жизнь продолжается.

Ответственность за бесчинства на Манежной площади собирались взвалить на футбольных хулиганов. После тех событий в прокуратуре давали показания все лидеры фан-движений, но наиболее серьезные не имели отношения к погромам. Следователь Татьяна Гизатуллина, которая вела дело о тех беспорядках, сообщила «СЭ», что 26 осужденных в возрасте от 15 до 30 получили от двух лет условного до семи лет реального срока по статье «Стихийно возникшие массовые беспорядки». Самый большой срок получил некий Сергей Русских, ранее судимый, которому инкриминировалось избиение людей.