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15:28 (мск), источник: Sport24

Известный карикатурист изобразил лучшие моменты сборной России на ЧМ-2018

Известный художник-карикатурист из Иордании Омар Момани, сотрудничающий с сайтом Goal.com, в картинках изобразил выступление сборной России в плей-офф домашнего чемпионата мира в 2018 году.

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На своей странице в инстаграме он опубликовал картинку, на которой нарисовал авторов голов в матче против Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала и четвертьфинальной игре с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти) — нападающего Артема Дзюбу, полузащитника Дениса Черышева и защитника Марио Фернандеса. На рисунке также присутствует голкипер Игорь Акинфеев, отразивший пенальти ногой во встрече против испанцев.

«Таким пенальти Акинфеева вы еще не видели. Драгоценные моменты сборной России», — написал Момани.

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