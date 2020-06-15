Известный карикатурист изобразил лучшие моменты сборной России на ЧМ-2018

На своей странице в инстаграме он опубликовал картинку, на которой нарисовал авторов голов в матче против Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала и четвертьфинальной игре с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти) — нападающего Артема Дзюбу, полузащитника Дениса Черышева и защитника Марио Фернандеса. На рисунке также присутствует голкипер Игорь Акинфеев, отразивший пенальти ногой во встрече против испанцев.