Европейская часть квалификации на ЧМ-2022 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2021 года

Также сообщается, что была утверждена процедура жеребьевки отборочного турнира. Сборные будут разбиты на десять групп, в пяти группах будет по шесть команд, в других пяти — по пять. В каждой группе команды по разу встретятся с каждым соперником на своем поле и в гостях. Победители групп попадут на чемпионат мира напрямую, занявшие вторые места команды и еще две сборные из Лиги наций проведут стыковые матчи, чтобы определить еще трех участников мирового первенства.