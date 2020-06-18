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14:31 (мск), источник: ТАСС

Европейская часть квалификации на ЧМ-2022 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2021 года

ТАСС, 18 июня. Отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что игры будут проходить в окна для международных матчей, в каждом окне команды смогут сыграть два или три матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что была утверждена процедура жеребьевки отборочного турнира. Сборные будут разбиты на десять групп, в пяти группах будет по шесть команд, в других пяти — по пять. В каждой группе команды по разу встретятся с каждым соперником на своем поле и в гостях. Победители групп попадут на чемпионат мира напрямую, занявшие вторые места команды и еще две сборные из Лиги наций проведут стыковые матчи, чтобы определить еще трех участников мирового первенства.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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