Сборная Казахстана по футболу узнала регламент жеребьевки отбора на ЧМ-2022
Стал известен регламент жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу с участием сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен регламент жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу с участием сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
УЕФА определил порядок процедуры жеребьевки турнира. 55 европейских сборных будут распределены по десяти группам (пять корзин посева по десять команд и шестая, где будут еще пять сборных). Победители групп напрямую получат путевки на ЧМ-2022, а команды, ставшие вторыми, поборются за остальные места для Европы в стыковых матчах.
Стыковые матчи пройдут в следующем формате: сначала шесть полуфиналов, а затем три финала. При этом в
Отметим, что формирование корзин для посева состоится по итогам выступлений команд в Лиге наций и месту в рейтинге ФИФА по состоянию на 18 ноября 2020 года. Отборочный турнир начнется в марте 2021 года. Групповой этап завершится в ноябре того же года, а
Сейчас сборная Казахстана занимает 118-е место в рейтинге ФИФА, а среди членов УЕФА она располагается на 47-й позиции. То есть на данный момент национальная команда может претендовать на попадание в предпоследнюю, пятую корзину.
В Лиге наций подопечные Михала Билека попали в четвертую группу дивизиона C. Там также сыграют команды Литвы и Албании. Все матчи турнира пройдут осенью. По итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА сроки проведения Лиги наций остались прежними.
Для турнира определены следующие даты:
Для товарищеских матчей и