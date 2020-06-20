Сборная Казахстана по футболу узнала регламент жеребьевки отбора на ЧМ-2022

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УЕФА определил порядок процедуры жеребьевки турнира. 55 европейских сборных будут распределены по десяти группам (пять корзин посева по десять команд и шестая, где будут еще пять сборных). Победители групп напрямую получат путевки на ЧМ-2022, а команды, ставшие вторыми, поборются за остальные места для Европы в стыковых матчах.

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Стыковые матчи пройдут в следующем формате: сначала шесть полуфиналов, а затем три финала. При этом в плей-офф отбора к десяти упомянутым сборным добавятся две лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций-2020/21 (из тех, кого не будет в числе двух лучших в группах квалификации ЧМ-2022).

Отметим, что формирование корзин для посева состоится по итогам выступлений команд в Лиге наций и месту в рейтинге ФИФА по состоянию на 18 ноября 2020 года. Отборочный турнир начнется в марте 2021 года. Групповой этап завершится в ноябре того же года, а плей-офф пройдет в марте 2022 года. Дата и место жеребьевки будут определены позднее.

Сейчас сборная Казахстана занимает 118-е место в рейтинге ФИФА, а среди членов УЕФА она располагается на 47-й позиции. То есть на данный момент национальная команда может претендовать на попадание в предпоследнюю, пятую корзину.

В Лиге наций подопечные Михала Билека попали в четвертую группу дивизиона C. Там также сыграют команды Литвы и Албании. Все матчи турнира пройдут осенью. По итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА сроки проведения Лиги наций остались прежними.

Для турнира определены следующие даты: 3—5 сентября , 6—8 сентября , 10 и 11 октября, 13 и 14 октября, 14 и 15 ноября, 17 и 18 ноября.