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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА перенесла стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение перенести межконтинентальные стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на сайте ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально матчи данной стадии квалификации должны были пройти в марте 2022 года, согласно новому календарю, игры состоятся в июне.

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Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Кроме того, совет ФИФА утвердила обновленный регламент олимпийских футбольных турниров Игр в Токио, адаптировав его к новым датам (с 21 июля по 7 августа 2021 года), включая внедрение технологии VAR. Отмечается, что в ФИФА не стали менять правила допуска игроков к участию в мужском олимпийском турнире. В турнире смогут сыграть футболисты, родившиеся позже 1 января 1997 года, также каждая команда сможет заявить трех игроков более старшего возраста.

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