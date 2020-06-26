ФИФА перенесла стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Кроме того, совет ФИФА утвердила обновленный регламент олимпийских футбольных турниров Игр в Токио, адаптировав его к новым датам (с 21 июля по 7 августа 2021 года), включая внедрение технологии VAR. Отмечается, что в ФИФА не стали менять правила допуска игроков к участию в мужском олимпийском турнире. В турнире смогут сыграть футболисты, родившиеся позже 1 января 1997 года, также каждая команда сможет заявить трех игроков более старшего возраста.