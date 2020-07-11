Умер чемпион мира по футболу

Источник: AP 2020

Чарльтон выступал на позиции защитника и провел в «Лидсе» всю футбольную карьеру. За 23 года игрок отметился 773 матчами за клуб, что является лучшим показателем в истории команды. Вместе с «Лидсом» Чарльтон выиграл чемпионат Англии и кубок страны.

В составе сборной Англии Чарльтон завоевал золото на домашнем чемпионате мира в 1966 году. Спустя два года он также помог команде выиграть бронзовые медали на чемпионате Европы.