Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре

Источник: РИА "Новости"

В стартовом матче турнира сыграет сборная Катара. Игра состоится 21 ноября на стадионе в Эль-Хауре и стартует в 11:00 по европейскому времени. Встречи группового этапа чемпионата мира-2022 будут начинаться в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 по европейскому времени, матчи заключительного тура группового этапа и игры плей-офф — в 16:00 и 20:00.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на 80-тысячном стадионе в городе Лусаил и начнется в 16:00. Матч за третье место состоится в Дохе 17 декабря, полуфиналы турнира пройдут 13 и 14 декабря в Лусаиле и Эль-Хауре соответственно.