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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Утверждено расписание матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

В стартовом матче турнира сыграет сборная Катара. Игра состоится 21 ноября на стадионе в Эль-Хауре и стартует в 11:00 по европейскому времени. Встречи группового этапа чемпионата мира-2022 будут начинаться в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 по европейскому времени, матчи заключительного тура группового этапа и игры плей-офф — в 16:00 и 20:00.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на 80-тысячном стадионе в городе Лусаил и начнется в 16:00. Матч за третье место состоится в Дохе 17 декабря, полуфиналы турнира пройдут 13 и 14 декабря в Лусаиле и Эль-Хауре соответственно.

В день планируется проводить по четыре матча группового этапа, который продлится 12 дней. После жеребьевки финальной части ЧМ-2022 для каждого матча будет выбрана арена и время. Благодаря этому во время турнира отпадет необходимость в авиаперелетах.

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