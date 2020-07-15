Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Утверждено расписание матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Утверждено расписание матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.
В стартовом матче турнира сыграет сборная Катара. Игра состоится 21 ноября на стадионе в
Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на 80-тысячном стадионе в городе Лусаил и начнется в 16:00. Матч за третье место состоится в Дохе 17 декабря, полуфиналы турнира пройдут 13 и 14 декабря в Лусаиле и
В день планируется проводить по четыре матча группового этапа, который продлится 12 дней. После жеребьевки финальной части ЧМ-2022 для каждого матча будет выбрана арена и время. Благодаря этому во время турнира отпадет необходимость в авиаперелетах.