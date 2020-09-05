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14:56 (мск), источник: Матч ТВ

Виталий Мутко: После поражения от Португалии в 2004 году меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?»

Бывший президент Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко заявил, что скучает по спорту, а также рассказал, когда начались разговоры о проведении чемпионата мира в России.

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Источник: РИА "Новости"

— Конечно, скучаю по спорту. На «Лужниках» мы и играли, и болели, столько эмоций отдали. Неважно, где ты, чем ты занимаешься, надо через сердце все пропускать, как я говорил: «Фром май харт». Если ты что-то делаешь, надо этому делу отдаваться и любить.

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— Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть, — сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, ЧМ-2018 прошел в 11 городах России. Сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии.

Сейчас Мутко занимает пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

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