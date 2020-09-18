ФИФА готова проводить женский чемпионат мира раз в два года
ТАСС, 18 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) готова проводить женский чемпионат мира каждые два года. Об этом на
ТАСС, 18 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) готова проводить женский чемпионат мира каждые два года. Об этом на
В пятницу прошел конгресс ФИФА в
«Если вы (члены конгресса ФИФА — прим. ТАСС) пожелаете, мы можем сделать это. Мы можем проводить чемпионаты мира раз в два года, а не в четыре. Это будет самый интересный чемпионат, поэтому мы решили инвестировать 1 млрд долларов в женский чемпионат мира. Они будут инвестированы, несмотря на коронавирус», — сказал Инфантино.
Сборная России принимала участие в чемпионатах мира в 1999 и 2003 годах. Оба раза россиянки доходили до четвертьфинала.