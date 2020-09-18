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17:07 (мск), источник: ТАСС

ФИФА готова проводить женский чемпионат мира раз в два года

ТАСС, 18 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) готова проводить женский чемпионат мира каждые два года. Об этом на пресс-конференции заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу прошел конгресс ФИФА в онлайн-формате. Чемпионаты мира по футболу среди женщин проходят с 1991 года с периодичностью раз в четыре года. Следующее мировое первенство пройдет в 2023 году.

«Если вы (члены конгресса ФИФА — прим. ТАСС) пожелаете, мы можем сделать это. Мы можем проводить чемпионаты мира раз в два года, а не в четыре. Это будет самый интересный чемпионат, поэтому мы решили инвестировать 1 млрд долларов в женский чемпионат мира. Они будут инвестированы, несмотря на коронавирус», — сказал Инфантино.

Сборная России принимала участие в чемпионатах мира в 1999 и 2003 годах. Оба раза россиянки доходили до четвертьфинала.

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