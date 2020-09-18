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21:11 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: Формат квалификации ЧМ-2022 по футболу может быть изменен

ТАСС, 18 сентября. Формат отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре в конфедерациях может претерпеть изменения. Об этом на пресс-конференции по итогам конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) заявил президент организации Джанни Инфантино.

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Источник: РИА "Новости"

«Я обеспокоен, это настоящая проблема, особенно если пандемия не остановится, не ослабнет и мы не начнем играть нормально, — сказал Инфантино. — В Европе матчи сборных были продолжены, хочу поздравить УЕФА с этим. В октябре начнутся отборочные матчи в КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола — прим. ТАСС). Мы разрабатываем протокол возвращения к игре, он будет готов к следующей неделе, мы хотим дать конфедерациям инструменты, чтобы они смогли продолжить играть, но мы в руках у медицинских властей, и мы не хотим что-то навязывать, мы хотим, чтобы все прошло гладко».

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«Мы прогнозируем новое окно для матчей сборных в январе 2022 года. Отборочные матчи будут проводиться вплоть до июня, а не марта, как было изначально. В этой трагической ситуации нам немного повезло с тем, что чемпионат мира пройдет в ноябре — декабре. Это дает нам чуть больше времени, чтобы провести квалификацию по всему миру», — добавил президент ФИФА.

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Инфантино также отметил, что чемпионат мира как самый важный турнир на планете является приоритетом не только для ФИФА, но и для всех стран. «Мы должны работать, чтобы быть уверенными в том, что отборочные матчи будут сыграны. Я упомянул окно в январе, если понадобится, мы должны найти другие окна. В Европе есть опыт проведения трех матчей за одно окно вместо двух, посмотрим, как это работает и может ли быть использовано в других турнирах», — отметил он.

«Другой план для других конфедераций — можно проводить матчи в одном месте, а не в формате “дома и на выезде”. Мы должны убедиться в том, что отборочные матчи пройдут и в 2022 году нас будет ждать фантастический чемпионат мира», — резюмировал президент ФИФА.

Сроки проведения отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 в Европе еще не утверждены, в Южной Америке он начнется в октябре, в Северной Америке и Океании — в марте 2021 года. Квалификация в Азии и Африке стартовала в 2019 году, но была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В обеих конфедерациях матчи возобновятся в 2021 году. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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