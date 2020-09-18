Месси пропустит «Класико»? Лео включен в предварительный состав сборной Аргентины
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«Барса» может сыграть без Лео против «Реала».
Лионель Месси был включен в предварительный список сборной на матчи против Эквадора и Боливии в квалификации ЧМ-2022.
Игры пройдут 8 и 13 октября соответственно.
Таким образом, Месси, скорее всего, пропустит предстоящее «Класико» (25 октября); ему придется самоизолироваться в течение 14 дней в Испании, если он поедет в Южную Америку в соответствии с действующими в стране правилами COVID-19.
То же относится и к Филиппе Коутиньо, который, как ожидается, присоединится к своей национальной команде в октябре.