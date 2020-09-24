Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
Целе
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
Футбол. Еврокубки
19:00
Фехервар
Реймс
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:00
Мура
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Локомотива
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Аланьяспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
21:00
АПОЭЛ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Гранада
Локомотив Тб
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:15
Вольфсбург
Десна
Футбол. Еврокубки
21:30
Милан
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
21:30
Санкт-Галлен
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:30
Легия
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
09:59 (мск), источник: ТАСС

Исполком УЕФА обсудит календарь европейской квалификации чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 24 сентября. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет в четверг в Будапеште. Мероприятие состоится незадолго до начала матча за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей».

Наверх

Исполком соберется в очном формате, местом встречи выбрана гостиница Kempinski. Единственным серьезным ограничением в связи с пандемией коронавируса будет сокращенный пул журналистов, допущенных на итоговую пресс-конференцию главы УЕФА Александера Чеферина. В повестку заседания включены пять тем, самой важной среди которых можно назвать обсуждение календаря и расписания матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Читайте также
Инфантино: Формат квалификации ЧМ-2022 по футболу может быть изменен

Жеребьевка отборочного турнира состоится 29 ноября. Национальные сборные будут разбиты на 10 групп, победители которых напрямую попадут на чемпионат мира. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные розыгрыша Лиги наций поспорят за оставшиеся три путевки в финальную стадию турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Исполком также обсудит организационные вопросы финальной стадии Лиги наций текущего сезона, Юношеской лиги УЕФА и награды за 2020 год. Кроме того, на заседании будут представлены традиционные отчеты различных комитетов организации. Что касается неофициальной повестки, то УЕФА на исполкоме, по информации британских СМИ, объявит о сохранении правила пяти замен в еврокубках нынешнего сезона. Нововведение было внедрено в связи с пандемией, чтобы позволить футболистам и клубам плавно выйти из длительной паузы, однако организация решила продлить эксперимент как минимум на один сезон.

Неделю назад УЕФА перенес ряд женских, футзальных и юношеских турниров на ноябрь из-за коронавируса. Предполагается, что в ближайшее время новых серьезных ограничений в форматах и сроках проведения соревнований не будет.

В повестку исполкома подобные вопросы вынесены не были. Нет информации о грядущих запретах или изменениях и в СМИ.

Заседание исполкома начнется в 16:00 мск. Встреча «Баварии» и «Севильи» в Суперкубке УЕФА стартует в 22:00 мск.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Проба пера. «Бавария» и «Севилья» разыграют Суперкубок УЕФА
Русские звезды «Тампы» в двух шагах от Кубка Стэнли
«Ростов» поборется за выход в раунд плей-офф ЛЕ с «Маккаби» (Х)
«Новый Хабиб» из UFC оказался фанатом Головкина
Игрок ПСЖ дисквалифицирован на четыре матча за плевок
Почему технарь «Локомотива» - урок для российских клубов в КХЛ
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере уругвайца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь