Исполком УЕФА обсудит календарь европейской квалификации чемпионата мира 2022 года

Исполком соберется в очном формате, местом встречи выбрана гостиница Kempinski. Единственным серьезным ограничением в связи с пандемией коронавируса будет сокращенный пул журналистов, допущенных на итоговую пресс-конференцию главы УЕФА Александера Чеферина. В повестку заседания включены пять тем, самой важной среди которых можно назвать обсуждение календаря и расписания матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Жеребьевка отборочного турнира состоится 29 ноября. Национальные сборные будут разбиты на 10 групп, победители которых напрямую попадут на чемпионат мира. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные розыгрыша Лиги наций поспорят за оставшиеся три путевки в финальную стадию турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Исполком также обсудит организационные вопросы финальной стадии Лиги наций текущего сезона, Юношеской лиги УЕФА и награды за 2020 год. Кроме того, на заседании будут представлены традиционные отчеты различных комитетов организации. Что касается неофициальной повестки, то УЕФА на исполкоме, по информации британских СМИ, объявит о сохранении правила пяти замен в еврокубках нынешнего сезона. Нововведение было внедрено в связи с пандемией, чтобы позволить футболистам и клубам плавно выйти из длительной паузы, однако организация решила продлить эксперимент как минимум на один сезон.

Неделю назад УЕФА перенес ряд женских, футзальных и юношеских турниров на ноябрь из-за коронавируса. Предполагается, что в ближайшее время новых серьезных ограничений в форматах и сроках проведения соревнований не будет.

В повестку исполкома подобные вопросы вынесены не были. Нет информации о грядущих запретах или изменениях и в СМИ.