Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арарат-Армения
Целе
00
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
Футбол. Еврокубки
19:00
Фехервар
Реймс
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:00
Мура
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Локомотива
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Аланьяспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
21:00
АПОЭЛ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Гранада
Локомотив Тб
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:15
Вольфсбург
Десна
Футбол. Еврокубки
21:30
Милан
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
21:30
Санкт-Галлен
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:30
Легия
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
16:22 (мск), источник: ТАСС

Европейская квалификация ЧМ-2022 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2021 года

ТАСС, 24 сентября. Европейская часть отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил президент организации Александер Чеферин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стыковые матчи команд за дополнительные путевки пройдут в марте 2022 года.

Жеребьевка отборочного турнира состоится 29 ноября. Национальные сборные будут разбиты на 10 групп, победители напрямую попадут на чемпионат мира. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные розыгрыша Лиги наций поспорят за оставшиеся три путевки в финальную стадию турнира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Губерниев высказался о решении CAS по российским биатлонисткам
Набравший форму Макгрегор впечатлил фанатов
7-летний сын Плющенко зарабатывает 12 миллионов рублей в год
Игры сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей
Российская биатлонистка Глазырина временно отстранена за допинг
Кержаков стал главным тренером клуба ФНЛ
Майк Тайсон заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь