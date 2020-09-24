Европейская квалификация ЧМ-2022 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2021 года

Жеребьевка отборочного турнира состоится 29 ноября. Национальные сборные будут разбиты на 10 групп, победители напрямую попадут на чемпионат мира. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные розыгрыша Лиги наций поспорят за оставшиеся три путевки в финальную стадию турнира.