Европейская квалификация ЧМ-2022 по футболу пройдет с марта по ноябрь 2021 года
ТАСС, 24 сентября. Европейская часть отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Об этом на
ТАСС, 24 сентября. Европейская часть отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Об этом на
Стыковые матчи команд за дополнительные путевки пройдут в марте 2022 года.
Жеребьевка отборочного турнира состоится 29 ноября. Национальные сборные будут разбиты на 10 групп, победители напрямую попадут на чемпионат мира. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные розыгрыша Лиги наций поспорят за оставшиеся три путевки в финальную стадию турнира.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.