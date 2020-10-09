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08:36 (мск), источник: ТАСС

Сборная Уругвая по футболу стартовала в квалификации ЧМ-2022 с победы над чилийцами

ТАСС, 9 октября. Футболисты сборной Уругвая со счетом 2:1 победили команду Чили в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев с пенальти, назначенного после использования системы видеоассистента рефери (VAR), на 39-й минуте отличился Луис Суарес. На 54-й минуте счет сравнял Алексис Санчес, а в компенсированное время победный гол забил Макси Гомес. Суарес в 22-й раз отличился в матчах южноамериканских отборочных турниров. Он вышел на первое место по этому показателю, опередив аргентинца Лионеля Месси.

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В следующем матче уругвайцы в ночь на среду в гостях сыграют с командой Эквадора, а чилийцы примут сборную Колумбии.

В первой встрече отборочного турнира сборные Парагвая и Перу сыграли вничью со счетом 2:2. По дублю сделали Анхель Ромеро и Андре Каррильо.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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