Сборная Уругвая по футболу стартовала в квалификации ЧМ-2022 с победы над чилийцами

Источник: AP 2020

В составе хозяев с пенальти, назначенного после использования системы видеоассистента рефери (VAR), на 39-й минуте отличился Луис Суарес. На 54-й минуте счет сравнял Алексис Санчес, а в компенсированное время победный гол забил Макси Гомес. Суарес в 22-й раз отличился в матчах южноамериканских отборочных турниров. Он вышел на первое место по этому показателю, опередив аргентинца Лионеля Месси.

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В следующем матче уругвайцы в ночь на среду в гостях сыграют с командой Эквадора, а чилийцы примут сборную Колумбии.

В первой встрече отборочного турнира сборные Парагвая и Перу сыграли вничью со счетом 2:2. По дублю сделали Анхель Ромеро и Андре Каррильо.