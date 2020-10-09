Гол Месси принес сборной Аргентины по футболу победу над эквадорцами в игре отбора ЧМ-2022

Источник: AP 2020

Автором единственного забитого мяча стал Лионель Месси, реализовавший пенальти на 13-й минуте. Он сравнялся с уругвайцем Луисом Суаресом по числу голов в матчах южноамериканских отборочных турниров. Теперь на счету нападающих по 22 мяча.

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В следующем матче аргентинцы во вторник сыграют в гостях сыграют с командой Боливии, а эквадорцы примут сборную Уругвая.