Голы одноклубников Алексея Миранчука принесли колумбийцам победу в матче отбора ЧМ-2022

Авторами забитых мячей стали нападающие итальянской «Аталанты» Дуван Сапата (16-я минута) и Луис Муриэль (26, 45).
В начале сентября «Аталанта» объявила о переходе из «Локомотива» российского полузащитника Алексея Миранчука. Из-за травмы 24-летний игрок не сыграл за новую команду ни одного матча. В четверг он впервые провел тренировку в общей группе.
В следующем матче сборная Колумбии в ночь на среду в гостях сыграет с чилийцами, а венесуэльцы во вторник примут команду Парагвая.
Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.