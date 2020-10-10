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09:45 (мск), источник: ТАСС

Голы одноклубников Алексея Миранчука принесли колумбийцам победу в матче отбора ЧМ-2022

ТАСС, 10 октября. Футболисты сборной Колумбии со счетом 3:0 победили команду Венесуэлы в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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Источник: AFP 2020

Авторами забитых мячей стали нападающие итальянской «Аталанты» Дуван Сапата (16-я минута) и Луис Муриэль (26, 45).

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В начале сентября «Аталанта» объявила о переходе из «Локомотива» российского полузащитника Алексея Миранчука. Из-за травмы 24-летний игрок не сыграл за новую команду ни одного матча. В четверг он впервые провел тренировку в общей группе.

В следующем матче сборная Колумбии в ночь на среду в гостях сыграет с чилийцами, а венесуэльцы во вторник примут команду Парагвая.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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