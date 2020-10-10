Голы одноклубников Алексея Миранчука принесли колумбийцам победу в матче отбора ЧМ-2022

Источник: AFP 2020

Авторами забитых мячей стали нападающие итальянской «Аталанты» Дуван Сапата (16-я минута) и Луис Муриэль (26, 45).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a2658dc270a99e9d8bd" data-vnd="8a2658dc270a99e9d8bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a2658dc270a99e9d8bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале сентября «Аталанта» объявила о переходе из «Локомотива» российского полузащитника Алексея Миранчука. Из-за травмы 24-летний игрок не сыграл за новую команду ни одного матча. В четверг он впервые провел тренировку в общей группе.

В следующем матче сборная Колумбии в ночь на среду в гостях сыграет с чилийцами, а венесуэльцы во вторник примут команду Парагвая.