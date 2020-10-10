Сантьяго Ариас получил перелом большеберцовой кости в матче за сборную Колумбии

Источник: AFP 2020

В матче первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке колумбийцы разгромили сборную Венесуэлы со счётом 3:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a2658dc270a99e9d8bd" data-vnd="8a2658dc270a99e9d8bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a2658dc270a99e9d8bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале матча Ариас получил перелом большеберцовой кости и был заменён уже на 12-й минуте.

В следующем туре сборной Колумбии предстоит провести матч с Чили, а Венесуэла встретится с Парагваем. Обе игры запланированы на 14 октября.