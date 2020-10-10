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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сантьяго Ариас получил перелом большеберцовой кости в матче за сборную Колумбии

Защитник «Байера» Сантьяго Ариас получил серьёзную травму в матче за национальную команду Колумбии, сообщает Sport.es.

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Источник: AFP 2020

В матче первого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке колумбийцы разгромили сборную Венесуэлы со счётом 3:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале матча Ариас получил перелом большеберцовой кости и был заменён уже на 12-й минуте.

В следующем туре сборной Колумбии предстоит провести матч с Чили, а Венесуэла встретится с Парагваем. Обе игры запланированы на 14 октября.

Ариас перешёл в мадридский «Атлетико» в июле 2018 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 11 млн. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В сентябре этого года он на правах аренды перешёл в «Байер».

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