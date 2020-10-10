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09:53 (мск), источник: ТАСС

Бразильские футболисты стартовали в отборе ЧМ-2022 с разгромной победы над сборной Боливии

ТАСС, 10 октября. Футболисты сборной Бразилии со счетом 5:0 победили команду Боливии в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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Источник: AFP 2020

Голы забили Маркиньос (16-я минута), Роберто Фирмино (30, 49) и Филиппе Коутиньо (73). На 66-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сборной Боливии Хосе Карраско.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче бразильцы в ночь на среду в гостях сыграют с командой Перу, а боливийцы во вторник примут сборную Аргентины.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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