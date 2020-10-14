Месси снял боливийское проклятие, Уругвай не утешит достижение Суареса

Источник: Спорт-Экспресс

Шесть очков на классе

Боливия — Аргентина — 1:2 (Морено, 24 — Лаутаро Мартинес, 45. Корреа, 79)

Первый матч аргентинцев против Эквадора (1:0) не убедил. Кроме быстрого гола, который Месси забил с пенальти, вспомнить особо нечего. Все монотонно, скучно и без выдумки, что заставляло вспоминать о том, как Лионель Скалони не вызвал в сборную Ди Марию и не дал показать себя блестяще играющему за «Аталанту» Гомесу. Тем более, у Дибалы уже в расположении команды возникли проблемы с кишечником, и он даже не полетел в Боливию.

Там — на родном высокогорье — хозяева обычно преображаются. Они уже не такие робкие, как на равнинах, где установили планетарный антирекорд и не побеждали на чужих полях в отборочных циклах мировых чемпионатов 56 раз подряд. Это хуже, чем у Лихтенштейна с Сан-Марино. Между тем, прошлый раз в Ла-Пасе Аргентина была бита (2:0), а в этот раз в дебюте Морено едва не наказал Армани за ошибку.

Вскоре ветеран поправил прицел и следующий шанс уже не упустил. Что делали центральные защитники, позволившие Морено спокойно пробить головой, непонятно. Да и неважно. Восторгу болельщиков, которые при закрытых трибунах смотрели футбол с крыш окрестных домов, не было границ. Морено — настоящий специалист по Аргентине. Единственный, кто в отборочных турнирах огорчил ее пять раз, отличившись еще в знаменитом матче 2009 года, когда гости были уничтожены со счетом 6:1.

До исторического матча «Бавария» — «Барселона» (8:2) то поражение было самым крупным за всю карьеру Месси. Однако в этот раз аргентинцы подобного допускать не собирались. Они увеличили скорости, взбодрились благодаря попаданию Паредеса в каркас ворот и к перерыву сравняли счет. Подарок гостям преподнес защитник Карраско, который так неудачно выбил мяч, что тот от ноги настырного Лаутаро Мартинеса отскочил в сетку.

Забив отчасти случайный гол, форвард «Интера» во втором тайме испортил отличный пас Месси. Точнее, Боливию спас вытащивший мертвый мяч Лампе. И все же Аргентина переломила игру благодаря своему капитану. Лео снова нашел передачей Мартинеса, а тот переправил мяч под удар хорошо вышедшему на замену Корреа. И пусть пока двукратные чемпионы мира не показывают ничего особенного, две победы на классе — гораздо лучше, чем было в предыдущей квалификации, когда все решалось в заключительном туре.

Как правило, такой старт гарантирует Аргентине путевку в финальный турнир. К тому же бело-голубые выиграли в Ла-Пасе первый раз за 15 лет. Предыдущий успех случился еще до начала эпохи Месси, и с нынешним главным тренером Скалони в стартовом составе. Ну, а в этот раз все завершилось словесной перепалкой после финального свистка.

Вкус победы для Нобоа

Эквадор — Уругвай — 4:2 (М. Кайседо, 15. Эстрада, 45+4, 52. Плата, 75 — Суарес, 84, с пенальти. 90+5, с пенальти)

Для уругвайцев Кито — почти как для Аргентины Ла-Пас. Всего одна победа в шести предыдущих матчах. Вот и в этот раз гости пропустили относительно быстрый гол, автора которого определили не сразу. Поначалу казалось, что к взятию ворот привел непосредственно навес Мены, однако мяча все же коснулся забивший свой первый гол на столь высоком уровне 18-летний Мойсес Кайседо. До него в южноамериканских отборах еще не отличались рожденные в XXI веке футболисты.

Дальше эквадорцы играли уже на кураже. Кроме того, ВАР в этот раз не все решения принимал в пользу уругвайцев. Отменялись голы, и только в концовке изучивший повтор арбитр дал Суаресу размочить счет с пенальти. Реализовав в итоге два подхода к «точке», Луис стал лучшим снайпером в истории отборочных турниров Южной Америки. Он впереди своего друга Месси как раз на два точных удара — 24:22.