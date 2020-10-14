Месси снял боливийское проклятие, Уругвай не утешит достижение Суареса
Первая часть 2-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке. Успех Аргентины и сенсационный проигрыш Уругвая.
Первая часть 2-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке. Успех Аргентины и сенсационный проигрыш Уругвая.
Боливия — Аргентина — 1:2 (Морено, 24 — Лаутаро Мартинес, 45. Корреа, 79)
Первый матч аргентинцев против Эквадора (1:0) не убедил. Кроме быстрого гола, который Месси забил с пенальти, вспомнить особо нечего. Все монотонно, скучно и без выдумки, что заставляло вспоминать о том, как Лионель Скалони не вызвал в сборную Ди Марию и не дал показать себя блестяще играющему за «Аталанту» Гомесу. Тем более, у Дибалы уже в расположении команды возникли проблемы с кишечником, и он даже не полетел в Боливию.
Там — на родном высокогорье — хозяева обычно преображаются. Они уже не такие робкие, как на равнинах, где установили планетарный антирекорд и не побеждали на чужих полях в отборочных циклах мировых чемпионатов 56 раз подряд. Это хуже, чем у Лихтенштейна с
Вскоре ветеран поправил прицел и следующий шанс уже не упустил. Что делали центральные защитники, позволившие Морено спокойно пробить головой, непонятно. Да и неважно. Восторгу болельщиков, которые при закрытых трибунах смотрели футбол с крыш окрестных домов, не было границ. Морено — настоящий специалист по Аргентине. Единственный, кто в отборочных турнирах огорчил ее пять раз, отличившись еще в знаменитом матче 2009 года, когда гости были уничтожены со счетом 6:1.
До исторического матча «Бавария» — «Барселона» (8:2) то поражение было самым крупным за всю карьеру Месси. Однако в этот раз аргентинцы подобного допускать не собирались. Они увеличили скорости, взбодрились благодаря попаданию Паредеса в каркас ворот и к перерыву сравняли счет. Подарок гостям преподнес защитник Карраско, который так неудачно выбил мяч, что тот от ноги настырного Лаутаро Мартинеса отскочил в сетку.
Забив отчасти случайный гол, форвард «Интера» во втором тайме испортил отличный пас Месси. Точнее, Боливию спас вытащивший мертвый мяч Лампе. И все же Аргентина переломила игру благодаря своему капитану. Лео снова нашел передачей Мартинеса, а тот переправил мяч под удар хорошо вышедшему на замену Корреа. И пусть пока двукратные чемпионы мира не показывают ничего особенного, две победы на классе — гораздо лучше, чем было в предыдущей квалификации, когда все решалось в заключительном туре.
Как правило, такой старт гарантирует Аргентине путевку в финальный турнир. К тому же
Эквадор — Уругвай — 4:2 (М. Кайседо, 15. Эстрада, 45+4, 52. Плата, 75 — Суарес, 84, с пенальти. 90+5, с пенальти)
Для уругвайцев Кито — почти как для Аргентины
Дальше эквадорцы играли уже на кураже. Кроме того, ВАР в этот раз не все решения принимал в пользу уругвайцев. Отменялись голы, и только в концовке изучивший повтор арбитр дал Суаресу размочить счет с пенальти. Реализовав в итоге два подхода к «точке», Луис стал лучшим снайпером в истории отборочных турниров Южной Америки. Он впереди своего друга Месси как раз на два точных удара — 24:22.
Это заметное событие, только концовка не изменила общее впечатление от игры, которая шла по сценарию занимающего 64-е место в рейтинге ФИФА Эквадора. Четвертый мяч хозяев выглядел форменным издевательством, а настоящим украшением матча стала третья голевая атака хозяев, по ходу которой голу Эстрады предшествовал блестящий пас пяткой в исполнении Эннера Валенсии. Добавим, что полузащитник «Сочи» Нобоа почувствовал вкус этой победы, выйдя на замену на 85-й минуте.