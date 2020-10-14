Матч сборных Аргентины и Боливии завершился потасовкой с участием Лионеля Месси

Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес».

После матча между командами возникла потасовка с участием нападающего Лионеля Месси. На данный момент неизвестно, что послужило причиной конфликта.

Напомним, счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Марсело Морено, которому ассистировал Алехандро Чумасеро. Аргентина восстановила равновесие на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Победный гол на 79-й минуте забил Хоакин Корреа с передачи Мартинеса.

Аргентина, набрав шесть очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия (0) — на 10-м месте.