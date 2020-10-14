Неймар вытащил игру для Бразилии и превзошел Роналдо, но в команде Фарфана в шоке от судейства

Источник: Спорт-Экспресс

Хет-трик Неймара

Перу — Бразилия — 2:4 (Каррильо, 6. Тапия, 59 — Неймар, 28, с пенальти, 83, с пенальти. Ришарлисон, 64)

Разгромившие в первом туре Боливию бразильцы (5:0) произвели впечатление команды из другой — элитной лиги. Тем не менее, Тите признал ошибочность перевода Эвертона на непривычный ему правый фланг и в Лиме ожидаемо отдал предпочтение Ришарлисону. У перуанцев же в стартовом составе появился бывший нападающий «Локомотива» Фарфан, чья активность привела к быстрому голу. Выдвинутый на острие ветеран навязал борьбу защитнику, а Каррильо, которого не успел накрыть Каземиру, классно приложился по вылетевшему из штрафной мячу. «Инки» повели в счете в отборочном матче с пентакампеонами впервые за 63 года!

Вдобавок ко всему неудачник голевого эпизода Маркиньюс еще и получил травму, уже на 11-й минуте уступив место на поле Родригу Кайю. Однако перечисленные выше проблемы были не столь значительны, чтобы выбить бразильцев из колеи. И хотя хозяева играли смело и агрессивно, класс фаворита в эпизодах перевешивал. Если выход Роберту Фирмину один на один Гальесе остановил, то Неймар наказал Перу за фол в штрафной безупречным по исполнением 11-метровым.

В целом по итогам первого тайма можно было констатировать: перуанцы вели игру практически на равных, и после перерыва им довольно долго удавалось держать нужный уровень. А готовность бить при первой возможности принесла хозяевам новый успех. На этот раз первым на подборе оказался Тапия. Скорее всего, Вевертон отвел бы эту угрозу, но рикошет от собственного защитника поставил голкипера в тупик.

Кажется, только после этого бразильцы поняли, что пришло время включать форсаж, и довольно быстро отыгрались во второй раз. После подачи углового Ришарлисон внес мяч в сетку после скидки Фирмину. Странно, что в не самой сложной ситуации ВАР очень долго изучал эпизод, и это примета южноамериканской квалификации, где ко вторым таймам добавляют от семи до десяти минут.

Развязка же превратилась в драму, а матч для Бразилии выиграл Неймар, который реализовал второй пенальти и поставил точку удачным добиванием. За один вечер в списке лучших снайперов в истории сборной он догнал и потом обошел на два мяча легендарного Роналдо. Лицевой счет Неймара вырос до 64 голов, и впереди только Король футбола Пеле (77 мячей).

Этим нужно восторгаться, только к игре бразильцев в этот раз возникли вопросы, а судейство чилийца Хулио Баскуньяна вызвало гнев хозяев. Они были недовольны как решающим 11-метровым, так и случившимся через несколько минут удалением Самбрано. «Не понимаю его критериев, — заявил после финального свистка Тапия. — Во всех нащих моментах он использовал ВАР, а в эпизодах соперника — нет». В свою очередь Тите был предельно дипломатичен, подчеркнув: «Единственное, что я могу сказать про ВАР, то, что он работает для справедливости».

Спаситель Фалькао

Чили — Колумбия — 2:2 (Видаль, 38, с пенальти. Алексис Санчес, 41 — Лерма, 8. Фалькао, 90+1)

Чилийцы всей страной негодовали по поводу судейства в матче с Уругваем (1:2). И хотя в итоге ключевые решения арбитра оказались верными, все равно было сложно смириться с тем, что решающий гол был пропущен на исходе добавленного времени. Колумбийцы же эмоций попусту не тратили, за тайм решив судьбу матча с Венесуэлой (3:0) и перейдя в энергосберегающий режим перед визитом в Сантьяго.

Гости начали игру без намека на робость, и отбор Медины на правом фланге увенчался идеальной подачей на голову открывшему счет Лерме. Для Колумбии добытое в гостях преимущество — почти гарантия набранных очков, так как в последний раз в такой ситуации она проиграла еще в отборе на ЧМ-1982. Однако отступать чилийцам было некуда, и к перерыву они перевернули ход игры за две с половиной минуты. Видаль вогнал мяч под перекладину с 11-метровой отметки, после чего умение оказываться в нужное время в нужном месте продемонстрировал Алексис Санчес.

17-й гол в турнире помог форварду сравняться по этому показателю с Иваном Саморано, а еще один точный удар позволит нагнать другую легенду Марсело Саласа. Казалось, чилийцы вцепились в свою победу зубами, однако захватившие по ходу второго тайма преимущество колумбийцы спаслись благодаря звездному джокеру. Фалькао вышел на замену и в добавленное арбитром время подставил ногу под удар Мохики. Колумбия после двух туров в тройке лидеров, а по качеству игры вполне может составить конкуренцию Бразилии.

Венесуэльское невезение

Венесуэла — Парагвай — 0:1 (Г. Хименес, 85)

Одним из самых запоминающихся моментов матча стал длительный просмотр главным арбитром эпизода со взятием ворот гостей, после которого гол отменили из-за того, что мяч коснулся руки поразившего цель Эрреры.

Удача в этот вечер напрочь отвернулась от венесуэльцев. Не использовав верный момент, они зевнули парагвайскую контратаку, а в концовке и вовсе не реализовали пенальти. Невезучий Эррера на 5-й добавленной минуте проиграл дуэль Сильве. Этот голкипер — специалист по отражению 11-метровых: в предыдущем цикле он справился с ударом самого Неймара.