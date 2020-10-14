Суарес стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в истории, обойдя Роналдо и Месси

Форвард забил 41 гол и обошёл бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси — у них по 39 мячей.



14 октября на стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито (Эквадор) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Уругвая. Главным арбитром матча стал колумбиец Вильмар Рольдан Перес. Встреча завершилась победой эквадорцев со счётом 4:2.



В первом тайме отличились Мойсес Кайседо и Майкл Эстрада. Во втором тайме Эстрада сделал дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Госало Плата. В концовке встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча — форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес дважды реализовал пенальти.