Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном

— Конечно, Неймар — великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун, — приводит Goal слова Самбрано. — Он знает все, что делал на поле, он отличный игрок, но он ждал малейшего фола. В штрафной Неймар падал четыре или пять раз, чтобы посмотреть, назначат ли пенальти, и в конце концов он достиг своей цели.