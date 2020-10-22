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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России 7 декабря узнает соперников по квалификации ЧМ-2022

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу узнает своих соперников по квалификационному турниру чемпионата мира 2022 года в Катаре 7 декабря.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, церемония жеребьевки отборочного турнира в европейской зоне пройдет в Цюрихе 7 декабря.

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Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»

Жеребьевка будет проведена в онлайн-режиме, без присутствия представителей ассоциаций-членов ФИФА в связи с пандемией коронавируса. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте ФИФА.

По регламенту жеребьевки, все 55 сборных будут распределены по шести корзинам, после чего составят 10 отборочных групп. Состав корзин на жеребьевке будет определен на основании рейтинга ФИФА от 26 ноября.

Финальная часть чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В европейской квалификации будут определены 13 участников турнира в Катаре.

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