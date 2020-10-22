Сборная России 7 декабря узнает соперников по квалификации ЧМ-2022
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу узнает своих соперников по квалификационному турниру чемпионата мира 2022 года в Катаре 7 декабря.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу узнает своих соперников по квалификационному турниру чемпионата мира 2022 года в Катаре 7 декабря.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, церемония жеребьевки отборочного турнира в европейской зоне пройдет в Цюрихе 7 декабря.
Жеребьевка будет проведена в
По регламенту жеребьевки, все 55 сборных будут распределены по шести корзинам, после чего составят 10 отборочных групп. Состав корзин на жеребьевке будет определен на основании рейтинга ФИФА от 26 ноября.
Финальная часть чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В европейской квалификации будут определены 13 участников турнира в Катаре.