Сборная России 7 декабря узнает соперников по квалификации ЧМ-2022

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, церемония жеребьевки отборочного турнира в европейской зоне пройдет в Цюрихе 7 декабря.

Жеребьевка будет проведена в онлайн-режиме, без присутствия представителей ассоциаций-членов ФИФА в связи с пандемией коронавируса. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте ФИФА.

По регламенту жеребьевки, все 55 сборных будут распределены по шести корзинам, после чего составят 10 отборочных групп. Состав корзин на жеребьевке будет определен на основании рейтинга ФИФА от 26 ноября.