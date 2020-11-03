Призер чемпионата мира по футболу ван дер Вил заявил, что борется с паническими атаками

По словам 32-летнего футболиста, причины атак связаны с его карьерой. «Я всегда испытывал давление, стараясь показать себя с лучшей стороны вне зависимости от того, как я на самом деле себя чувствовал. Я всегда скрывал эмоции, и они накопились за все эти годы. Разочарование, гнев, огорчение, печаль — я откладывал все это в сторону и просто продолжал свою жизнь и карьеру», — сообщил ван дер Вил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом, в котором играл ван дер Вил, был канадский «Торонто», который футболист покинул в марте 2019 года. «Я продолжал двигаться вперед и не понимал, что это сделало со мной в эмоциональном плане. Вдобавок ко всему я не понимал, что будет дальше в моей жизни. Просыпаться каждый день и не знать, что делать, убивало. Я пришел от рутины ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка», — поделился футболист.

Сейчас ван дер Вил вернулся в Амстердам и чувствует себя лучше, он готов продолжать играть в футбол. После долгих переговоров он достиг договоренности с клубом «Валвейк», выступающем в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. «Я не уверен, что точно вернусь в футбол, время покажет, но независимо от результата я очень благодарен за потрясающую помощь, которую я получаю от всех в “Валвейке”», — добавил защитник.