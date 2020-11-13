Сборная Эквадора обыграла команду Боливии в матче квалификации ЧМ-2022
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сборная Эквадора по футболу победила команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сборная Эквадора по футболу победила команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.
Встреча в Боливии завершилась со счетом 3:2 в пользу эквадорцев, в составе которых забитыми мячами отметились Бедер Кайседо (46-я минута), Анхель Мена (55) и Карлос Груэсо (88), реализовавший пенальти. У боливийцев отличились Хуан Карлос Арсе (37) и Марсело Морено Мартинс (60).
Сборная Эквадора занимает 2-е место в таблице квалификационного турнира с 6 очками, боливийцы идут на последнем месте без набранных очков.