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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Эквадора обыграла команду Боливии в матче квалификации ЧМ-2022

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сборная Эквадора по футболу победила команду Боливии в матче квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Встреча в Боливии завершилась со счетом 3:2 в пользу эквадорцев, в составе которых забитыми мячами отметились Бедер Кайседо (46-я минута), Анхель Мена (55) и Карлос Груэсо (88), реализовавший пенальти. У боливийцев отличились Хуан Карлос Арсе (37) и Марсело Морено Мартинс (60).

Сборная Эквадора занимает 2-е место в таблице квалификационного турнира с 6 очками, боливийцы идут на последнем месте без набранных очков.

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