Сборная Эквадора обыграла команду Боливии в матче квалификации ЧМ-2022

Встреча в Боливии завершилась со счетом 3:2 в пользу эквадорцев, в составе которых забитыми мячами отметились Бедер Кайседо (46-я минута), Анхель Мена (55) и Карлос Груэсо (88), реализовавший пенальти. У боливийцев отличились Хуан Карлос Арсе (37) и Марсело Морено Мартинс (60).