ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы

Штрафные — уже не фирменные?

Аргентина — Парагвай — 1:1 (1:1)

Голы: Ромеро, 21 — с пенальти (0:1). Гонсалес, 41 (1:1)

Нельзя сказать, что аргентинцы на старте отборочного цикла убеждали своей игрой. Напротив, все было достаточно скромно, а находившийся в далекой от идеала форме Месси запомнился лишь решающим пенальти против Эквадора (1:0) и перепалкой с одним из тренеров Боливии (2:1). Победу же во второй игре обеспечили гол и результативная передача Лаутаро Мартинеса, чье состояние в последнее время было причиной головной боли Лионеля Скалони. Однако, к радости тренера, форвард «Интера» все же восстановился после травмы и начал игру с первых минут, тогда как публично выразивший недовольство своим невызовом на октябрьские игры Ди Мария поначалу остался на скамейке запасных.

В дебюте хозяев заставили защищаться, и в этом не было ничего удивительного, ведь Парагвай — исключительно агрессивный гость. Красно-белые выиграли три последних отборочных матча на чужих полях, а в предыдущем цикле еще и превзошли Аргентину (1:0). Месси ту встречу пропускал, тогда как его закадычный друг Агуэро оказался главным неудачником вечера и не реализовал пенальти. Сейчас шанса реабилитироваться у Куна не было, так как он продолжает залечивать травму.

Между тем, такой игрок аргентинцам не помешал бы, хотя усиления требуют почти все линии. В очередной раз об этом напомнил Альмирон, взорвавшийся серией финтов и заставивший Лукаса Мартинеса нарушить правила в штрафной. Анхель Ромеро с «точки» не промахнулся, и это был крайне неприятный момент. Хотя, и не такой жуткий, как прыжок парагвайского игрока, который в центре поля коленями врезался в спину Паласиосу.

Продолжить игру тот не смог, но, как оказалось, травма хавбека «Байера» изменила ход игры. Аргентинцы стали по-хорошему злыми, взвинтили скорости и к перерыву восстановили равновесие. Наконец, экстренно вошедший в игру Ло Сельсо выполнил угловой, и Николас Гонсалес буквально вбил мяч в сетку.

В начале второго тайма отличный шанс упустил Лаутаро Мартинес, который уже обвел голкипера, но ухитрился не попасть в створ. Однако это был еще не пик невезения хозяев, так как вскоре вмешательство ВАР привело к отмене гола Месси. В тот момент было жаль и очень эмоционально отметившего успех Лео, и красивую комбинацию с завершающим пасом Ло Сельсо. Однако бразильский арбитр Рафаэл Клаус лично изучил запись и убедился: в самом начале атаки на бровке Гонсалес наступил на ногу парагвайскому игроку.

Аргентина, конечно, расстроилась, но хватку не ослабила. Наконец-то вошел в игру не выступавший за сборную с прошлогоднего Кубка Америки Ди Мария, атаку освежил мастер завершающих ударов Аларио, но дожать соперника не удалось. Ближе к всех к голу был Месси, чей удар со штрафного голкипер перевел в перекладину. На данном этапе это уже не фирменный номер: единственный в этом году раз он поразил цель со «стандарта» в июльской игре с «Осасуной», хотя число попыток достигло цифры 54. Самый сложный год в карьере Лео продолжается.

Горы перестали помогать

Боливия — Эквадор — 2:3 (1:0)

Голы: Арсе, 37 (1:0). Б. Кайседо, 46 (1:1). Мена, 55 (1:2). Морено, 60 (2:2). Груэсо, 88 — с пенальти (2:3)

Боливийцы — рекордсмены мира по продолжительности гостевой серии без побед, однако на родном высокогорье это совсем другая команда. В четверг она стартовала очень бодро, и соперника поставил в тупик эффектный гол ветерана хозяев Арсе. Этот 35-летний полузащитник, кстати, десять лет назад провел сезон в Грозном.

Однако в этом отборочном цикле Ла-Пас уже не пугает соперников. Во втором туре впервые за много лет здесь победила Аргентина. Эквадор решил от нее не отставать, и после перерыва гостям хватило десяти минут, чтобы перевернуть ход игры. Оба гола организовал 19-летний талант Мойсес Кайседо, а наиболее эффектно смотрелся неожиданный удар Мены в ближний угол.

Боливийцы, конечно, не сдались, и Арсе к голу добавил результативный навес на голову 33-летнего Морено. Только и это не помогло, так как в концовке ВАР помог арбитру определить игру рукой в штрафной хозяев, и пенальти продлил их кошмарную серию. Трех поражений на старте квалификации у боливийцев не случалось со времен неудачного отбора на ЧМ-1974.