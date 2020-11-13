ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Аргентинская сборная потеряла первые очки в отборочном цикле мирового первенства.
Аргентинская сборная потеряла первые очки в отборочном цикле мирового первенства.
Аргентина — Парагвай — 1:1 (1:1)
Голы: Ромеро, 21 — с пенальти (0:1). Гонсалес, 41 (1:1)
Нельзя сказать, что аргентинцы на старте отборочного цикла убеждали своей игрой. Напротив, все было достаточно скромно, а находившийся в далекой от идеала форме Месси запомнился лишь решающим пенальти против Эквадора (1:0) и перепалкой с одним из тренеров Боливии (2:1). Победу же во второй игре обеспечили гол и результативная передача Лаутаро Мартинеса, чье состояние в последнее время было причиной головной боли Лионеля Скалони. Однако, к радости тренера, форвард «Интера» все же восстановился после травмы и начал игру с первых минут, тогда как публично выразивший недовольство своим невызовом на октябрьские игры Ди Мария поначалу остался на скамейке запасных.
В дебюте хозяев заставили защищаться, и в этом не было ничего удивительного, ведь Парагвай — исключительно агрессивный гость.
Между тем, такой игрок аргентинцам не помешал бы, хотя усиления требуют почти все линии. В очередной раз об этом напомнил Альмирон, взорвавшийся серией финтов и заставивший Лукаса Мартинеса нарушить правила в штрафной. Анхель Ромеро с «точки» не промахнулся, и это был крайне неприятный момент. Хотя, и не такой жуткий, как прыжок парагвайского игрока, который в центре поля коленями врезался в спину Паласиосу.
Продолжить игру тот не смог, но, как оказалось, травма хавбека «Байера» изменила ход игры. Аргентинцы стали
В начале второго тайма отличный шанс упустил Лаутаро Мартинес, который уже обвел голкипера, но ухитрился не попасть в створ. Однако это был еще не пик невезения хозяев, так как вскоре вмешательство ВАР привело к отмене гола Месси. В тот момент было жаль и очень эмоционально отметившего успех Лео, и красивую комбинацию с завершающим пасом Ло Сельсо. Однако бразильский арбитр Рафаэл Клаус лично изучил запись и убедился: в самом начале атаки на бровке Гонсалес наступил на ногу парагвайскому игроку.
Аргентина, конечно, расстроилась, но хватку не ослабила.
Боливия — Эквадор — 2:3 (1:0)
Голы: Арсе, 37 (1:0). Б. Кайседо, 46 (1:1). Мена, 55 (1:2). Морено, 60 (2:2). Груэсо, 88 — с пенальти (2:3)
Боливийцы — рекордсмены мира по продолжительности гостевой серии без побед, однако на родном высокогорье это совсем другая команда. В четверг она стартовала очень бодро, и соперника поставил в тупик эффектный гол ветерана хозяев Арсе. Этот 35-летний полузащитник, кстати, десять лет назад провел сезон в Грозном.
Однако в этом отборочном цикле
Боливийцы, конечно, не сдались, и Арсе к голу добавил результативный навес на голову 33-летнего Морено. Только и это не помогло, так как в концовке ВАР помог арбитру определить игру рукой в штрафной хозяев, и пенальти продлил их кошмарную серию. Трех поражений на старте квалификации у боливийцев не случалось со времен неудачного отбора на ЧМ-1974.
Турнирная таблица после сегодняшних матчей: