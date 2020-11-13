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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар покинул сборную Бразилии и улетел во Францию

Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул расположение сборной Бразилии.

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Источник: Reuters

Как сообщает Globo Esporte, после осмтора врачом национальной команды, игрок отправился в свой клуб.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит матч против Венесуэлы в отборочном турнире чемпионата мира-2022, запланированный на субботу. Однако тренерский штаб надеялся, что нападающий сможет сыграть во вторник. Тем не менее, обследование, проведенное в Сан-Паулу в четверг вечером, показало, что игрок не сможет восстановиться после травмы приводящей мышцы левой ноги к встрече с Уругваем.

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