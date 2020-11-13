Неймар покинул сборную Бразилии и улетел во Францию
Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул расположение сборной Бразилии.
Нападающий «ПСЖ» Неймар покинул расположение сборной Бразилии.
Как сообщает Globo Esporte, после осмтора врачом национальной команды, игрок отправился в свой клуб.
Ранее стало известно, что Неймар пропустит матч против Венесуэлы в отборочном турнире чемпионата мира-2022, запланированный на субботу. Однако тренерский штаб надеялся, что нападающий сможет сыграть во вторник. Тем не менее, обследование, проведенное в