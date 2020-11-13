Главу Федерации футбола Боливии арестовали во время матча отбора ЧМ-2022

Сборная Боливии в четверг уступила команде Эквадора со счетом 2:3. Отмечается, что задержание Родригеса, которого арестовали посреди встречи, произошло за несколько часов до заседания федерации, на котором будет избран новый президент FBF. Родригес временно занял пост главы FBF после смерти его предшественника Сесара Салинаса от коронавируса в июле этого года. В последние дни Родригеса обвиняли в коррупции.