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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главу Федерации футбола Боливии арестовали во время матча отбора ЧМ-2022

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Временный президент Федерации футбола Боливии (FBF) Маркос Родригес был арестован во время матча национальной команды против сборной Эквадора в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Сборная Боливии в четверг уступила команде Эквадора со счетом 2:3. Отмечается, что задержание Родригеса, которого арестовали посреди встречи, произошло за несколько часов до заседания федерации, на котором будет избран новый президент FBF. Родригес временно занял пост главы FBF после смерти его предшественника Сесара Салинаса от коронавируса в июле этого года. В последние дни Родригеса обвиняли в коррупции.

«Это злоупотребление, но я не буду дальше это комментировать'', — приводит агентство слова члена исполкома FBF Роландо Арамайо о конфликте вокруг поста главы федерации.

Как сообщает AS, задержание функционера было проведено за неуважение к конституционному постановлению о незаконности его избрания на пост. FBF пока не выпустила официальное заявление относительно произошедшей ситуации.

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