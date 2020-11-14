Бразилия выстрадала победу без Неймара, Суарес и Кавани снова в деле, у Видаля фантастический гол
Третий тур южноамериканского отбора на ЧМ-2022 принес Бразилии непростую победу и единоличное лидерство.
Третий тур южноамериканского отбора на ЧМ-2022 принес Бразилии непростую победу и единоличное лидерство.
Бразилия — Венесуэла — 1:0 (Роберту Фирмину, 67)
В двух октябрьских матчах Неймар сделал
Скорее, проблема Бразилии заключалась в том, что Неймар стал не единственной потерей. Филиппе Коутинью травмирован, у Каземиру коронавирус, поэтому некоторым футболистам пришлось выйти на не совсем привычных позициях. Опыт игры на них есть, но специфических навыков все равно не хватает. Так, Эвертон Рибейру стал центральным полузащитником, а Габриэл Жезус в атакующей тройке расположился справа. Отлаженный механизм начал давать сбои, поэтому 77 процентов владения мячом в первом тайме ни во что не вылились. Хотя, арбитр дважды отменял взятие ворот гостей, а Ришарлисон ухитрился не попасть в пустой угол из площади ворот.
Недовольный игрой Тите посчитал, что проблема кроется не в завершении, и добавил средней линии креатива за счет замены опорника Дугласа Луиза на Лукаса Пакета. И первая же начатая хавбеком «Лиона» атака могла завершиться голом, однако судьи
Но, в конце концов, Бразилия соперника додавила в отчасти старом британском стиле. Одна из многочисленных подач сместившегося на родной правый фланг Эвертона Рибейру привела к тому, что венесуэльский защитник под давление двух оппонентов сбросил мяч на ногу находившемуся перед воротами Роберту Фирмину. В трех отборочных матчах у форварда «Ливерпуля» такое же число голов и результативный пас. В этот раз его усилий оказалось достаточно для победы, которая обеспечила единоличное лидерство со стопроцентным результатом, однако против великолепного Уругвая потребуются более весомые аргументы.
Колумбия — Уругвай — 0:3 (Кавани, 5. Суарес, 54, с пенальти. Нуньес, 73)
Первый матч пятницы, пожалуй, был главным в третьем туре, и начался очень бодро. Не для Колумбии, которая допустила грубую ошибку при выходе из обороны, и вернувшийся в сборную после октябрьской паузы Кавани пустил мяч мимо Оспины.
Хозяева же свои атаки до завершения довести не могли, хотя порой в уругвайской штрафной становилось жарко. Обратила на себя внимание ранняя замена Барриоса, который стал жертвой тактических перестановок Карлуша Кейероша. Отыгравшего всего полчаса зенитовца сменил фланговый нападающий Диас, после чего Колумбия перешла с 4−3−3 на 4−2−3−1, Хамес Родригес сместился на позицию «десятки», но все закончилось оглушительным провалом.
Тем более, преимущество Уругвая к перерыву — практически гарантия набранных очков. За всю историю отборочных турниров
Суарес был точен при исполнении пенальти, и стал первым, кто забил в южноамериканской квалификации 25 мячей. Еще один любопытный момент: пока Муслера проходит курс лечения, Луис сравнялся с голкипером по числу матчей за сборную (116), а Кавани, у которого на одну игру больше, вышел в этом рейтинге на чистое третье место.
Эти люди — легенды сборной, тогда как 21-летний нападающий «Бенфики» Нуньес — ее будущее. Оскар Табарес при скользком счете выпустил проводящего отличный сезон форварда на второй тайм, и тот классным дальним ударом довершил разгром Колумбии. Для Нуньеса это первый гол на таком уровне, а его команда одержала важнейшую победу после октябрьского фиаско в Эквадоре.
Чили — Перу — 2:0 (Видаль, 20, 35)
Травма Алексиса Санчеса вызвала гнев «Интера». Миланский клуб даже выпустил официальное заявление, напомнив, что нападающий постоянно возвращается из сборной с
Зато у Рейналдо Руэды есть на все руки мастер в лице Видаля, и если не получается у нападающих, Артуро может пробить издали так, что вратарю останется лишь проводить взглядом вонзающийся в «девятку» мяч. Или оказаться на острие атаки в площади ворот и удвоить преимущество.
Отлично сыграл и другой лидер «ла рохи» Браво, который стал первым в своей стране футболистом с полусотней матчей в отборочных циклах чемпионатов мира. После провального старта чилийцы одержали первую победу, а «инкам» матч запомнится разве что дебютом нападающего Лападулы. 30-летнего итальянца звали в Перу еще четыре года назад, однако он надеялся на приглашение в «Скуадру адзурру». В итоге все ограничилось парой вызовов в итальянскую команду и