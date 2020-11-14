Бразилия выстрадала победу без Неймара, Суарес и Кавани снова в деле, у Видаля фантастический гол

Фирмину хорош в каждом матче

Бразилия — Венесуэла — 1:0 (Роберту Фирмину, 67)

В двух октябрьских матчах Неймар сделал хет-трик и отметился двумя результативными передачами. Настоящий лидер, от которого, как бы парадоксально это не звучало, Бразилия все-таки не зависит. Например, последний Кубок Америки пентакампеоны выиграли, когда Неймар был травмирован. Так что новое повреждениезвезды не стало для Тите катастрофой, хотя тренер до последнего надеялся на то, что форвард успеет восстановиться к предстоящей во вторник игре с Уругваем.

Скорее, проблема Бразилии заключалась в том, что Неймар стал не единственной потерей. Филиппе Коутинью травмирован, у Каземиру коронавирус, поэтому некоторым футболистам пришлось выйти на не совсем привычных позициях. Опыт игры на них есть, но специфических навыков все равно не хватает. Так, Эвертон Рибейру стал центральным полузащитником, а Габриэл Жезус в атакующей тройке расположился справа. Отлаженный механизм начал давать сбои, поэтому 77 процентов владения мячом в первом тайме ни во что не вылились. Хотя, арбитр дважды отменял взятие ворот гостей, а Ришарлисон ухитрился не попасть в пустой угол из площади ворот.

Недовольный игрой Тите посчитал, что проблема кроется не в завершении, и добавил средней линии креатива за счет замены опорника Дугласа Луиза на Лукаса Пакета. И первая же начатая хавбеком «Лиона» атака могла завершиться голом, однако судьи почему-то сработали по старинке. Вместо того, чтобы дать атаке завершиться и узнать мнение ВАР, арбитр свистнул спустя мгновение после отмашки помощника о сомнительном офсайде, и передача Жезуса вдоль ворот потеряла какой-либо смысл.

Но, в конце концов, Бразилия соперника додавила в отчасти старом британском стиле. Одна из многочисленных подач сместившегося на родной правый фланг Эвертона Рибейру привела к тому, что венесуэльский защитник под давление двух оппонентов сбросил мяч на ногу находившемуся перед воротами Роберту Фирмину. В трех отборочных матчах у форварда «Ливерпуля» такое же число голов и результативный пас. В этот раз его усилий оказалось достаточно для победы, которая обеспечила единоличное лидерство со стопроцентным результатом, однако против великолепного Уругвая потребуются более весомые аргументы.

После замены Барриоса стало только хуже

Колумбия — Уругвай — 0:3 (Кавани, 5. Суарес, 54, с пенальти. Нуньес, 73)

Первый матч пятницы, пожалуй, был главным в третьем туре, и начался очень бодро. Не для Колумбии, которая допустила грубую ошибку при выходе из обороны, и вернувшийся в сборную после октябрьской паузы Кавани пустил мяч мимо Оспины.

Хозяева же свои атаки до завершения довести не могли, хотя порой в уругвайской штрафной становилось жарко. Обратила на себя внимание ранняя замена Барриоса, который стал жертвой тактических перестановок Карлуша Кейероша. Отыгравшего всего полчаса зенитовца сменил фланговый нападающий Диас, после чего Колумбия перешла с 4−3−3 на 4−2−3−1, Хамес Родригес сместился на позицию «десятки», но все закончилось оглушительным провалом.

Тем более, преимущество Уругвая к перерыву — практически гарантия набранных очков. За всю историю отборочных турниров небесно-голубые 57 раз завершали первые таймы в свою пользу и при 46 победах потерпели только одно поражение еще в конце прошлого века. В этом плане ничего не поменялось, а ключевой второй гол организовал Бентанкур, который начал атаку отбором в центре поля и затем в штрафной подставился под фол Мурильо.

Суарес был точен при исполнении пенальти, и стал первым, кто забил в южноамериканской квалификации 25 мячей. Еще один любопытный момент: пока Муслера проходит курс лечения, Луис сравнялся с голкипером по числу матчей за сборную (116), а Кавани, у которого на одну игру больше, вышел в этом рейтинге на чистое третье место.

Эти люди — легенды сборной, тогда как 21-летний нападающий «Бенфики» Нуньес — ее будущее. Оскар Табарес при скользком счете выпустил проводящего отличный сезон форварда на второй тайм, и тот классным дальним ударом довершил разгром Колумбии. Для Нуньеса это первый гол на таком уровне, а его команда одержала важнейшую победу после октябрьского фиаско в Эквадоре.

Король Артуро

Чили — Перу — 2:0 (Видаль, 20, 35)

Травма Алексиса Санчеса вызвала гнев «Интера». Миланский клуб даже выпустил официальное заявление, напомнив, что нападающий постоянно возвращается из сборной с каким-либо повреждением, и один раз ему пришлось пропустить целых три месяца. В Чили отмалчиваться тоже не стали, напомнив, что, исходя из состояния нападающего, рекомендовали ему пропустить матчи чемпионата Италии и Лиги чемпионов. Но тут у каждого своя правда, и сути это не меняет: разрывающийся на два фронта форвард в ближайшее время не поможет ни клубу, ни сборной.

Зато у Рейналдо Руэды есть на все руки мастер в лице Видаля, и если не получается у нападающих, Артуро может пробить издали так, что вратарю останется лишь проводить взглядом вонзающийся в «девятку» мяч. Или оказаться на острие атаки в площади ворот и удвоить преимущество.