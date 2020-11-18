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09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без Суареса Уругвай не конкурент Бразилии, Колумбия унижена, у Рондона победный гол

Сборная Бразилии укрепила лидерство в отборочном цикле ЧМ-2022, сыграв на своем уровне в сенсационном 4-м туре.

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Бразильский прагматизм

Уругвай — Бразилия — 0:2 (Артур, 34. Ришарлисон, 45)

Безумный график матчей и коронавирус делают южноамериканский отбор на мировое первенство непредсказуемым. Еще месяц назад Бразилия выглядела совершенной, а Уругвай — постаревшим и унылым. Однако в первом ноябрьском туре это были совсем другие команды. Пенатакампеоны потускнели без Неймара, Каземиру и Филиппе Коутинью, тогда как небесно-голубые прошлись катком по Колумбии. Тем обиднее для Оскара Табареса выглядела потеря сдавшего положительный тест на коронавирус Суареса.

Хотя, заменивший легенду в стартовом составе Нуньес сейчас в большом порядке. Не так часто играя за «Бенфику», 21-летний форвард забил за лиссабонский клуб пять мячей и получает лестные оценки от Жерже Жезуша, а в минувшую пятницу ему удалось красивейшим ударом открыть лицевой счет в национальной сборной. К тому же для заданного хозяевами темпа требовались быстрые ноги.

Полчаса прошли с их заметным преимуществом, тогда как Бразилия прагматично предпочла игру вторым номером. Но даже если в этом заключался замысел Тите, гол гостей ни слишком вязался с происходившим на поле. Это даже не был настоящий голевой момент, однако бразильцы выжали из него максимум. Оказавшийся в окружении защитников на входе в штрафную Габриэл Жезус отбросил мяч Артуру, и тот хитрым ударом застал вратаря врасплох.

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То, что случилось потом, обязательно поднимет тему возраста ветеранов уругвайской сборной. В октябре ведь все было очень похоже, и за яркой победой над крепкими чилийцами (2:1), случился конфуз в Эквадоре, где небесно-голубые уступали по ходу матча 0:4. Бразилия, правда, была не столь кровожадна, и, прежде чем в концовке первого тайма Ришарлисон удвоил счет после розыгрыше углового, верный момент упустил оторвавшийся от защитников Роберту Фирмину.

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Дальнейшее, при всем уважении к характеру хозяев было формальностью. Сборная Тите умеет играть по счету лучше всех в Южной Америки. Именно поэтому — даже без ряда важнейших исполнителей — Бразилия лидирует со стопроцентным результатом и не проигрывает в отборочных циклах 21 матч подряд. Это третий результат с учетом всех континентов после Испании (63 игры) и Германии (33). Уругвай же не только проиграл, но и лишился на следующие игры Кавани, которого после подсказки ВАР удалили за фол против Ришарлисона.

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Вечер сенсаций

Венесуэла — Чили — 2:1 (Дель Пино, 9. Рондон, 81 — Видаль, 15)

Встреча в Каракасе началась неожиданно — с результативного «стандарта» венесуэльцев, которые стартовали с трех сухих поражений. Огорчил гостей выступающий в чилийской лиге Дель Пино, однако находящийся в отличной форме Видаль довольно быстро восстановил равновесие.

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Чилийцы, в состав которых вернулся Алексис Санчес, после перерыва устроили осаду ворот хозяев. Казалось, те держатся из последних сил, однако концовка получилась невероятной. Сначала Венесуэла поймала соперника на контратаке, и подачу Сотельдо в падении замкнул Рондон, а потом ворота хозяев спас подстраховавший своего голкипера защитник. Возвращаясь к бывшему форварду «Рубина» и «Зенита» заметим, что лучший снайпер в истории своей сборной забил за нее уже 31 гол.

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Эквадор — Колумбия — 6:1 (Арболеда, 7. Мена, 9. Эстрада, 32. Арреага, 39. Плата, 78. Эступинян, 90+1 — Хамес Родригес, 45+1, с пенальти)

Колумбийцы провалили ноябрьскую часть отбора, тогда как эквадорцы демонстрируют очень задорную игру. После минимального поражения от Аргентины (0:1) они и сами играли, и другим давали. Правда, в случае с Уругваем два гола Суареса случились в концовке, когда судьба встречи была уже решена (4:2), а до этого оборону фаворита разрывали на части.

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Теперь в Кито показательную порку устроили Колумбии. Гостей хватило только на 11-метровый Хамеса Родригеса, тогда как хозяева дали футбольный концерт. Отличные скорости, потрясающий для собирающейся раз в месяц команды уровень взаимодействий и, конечно, удовольствие от того, что игроки делали на поле. Особенно эффектно смотрелся гол Платы, которому предшествовал пас пяткой в исполнении Мены.

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Похоже, только в августе возглавивший Эквадор 58-летний аргентинец Густаво Альфаро настоящий волшебник. Так результативно в отборах на мировое первенство его нынешняя команда еще никогда не играла, а шесть голов в одной игре забила лишь третий раз. Колумбийцы же на таком уровне потерпели самое крупное поражение за 43 года — прошлый раз на пути к ЧМ-1978 их столь жестоко била на «Маракане» Бразилия (6:0).

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Парагвай — Боливия — 2:2 (А. Ромеро, 19, с пенальти, 72 — Морено, 41. Сеспедрес, 45)

Добившись выездной ничьей с Аргентиной, парагвайцы и второй ноябрьский матч начали за здравие. Но, похоже, тремя днями ранее они растратили слишком много сил и эмоций, и к перерыву боливийцы неожиданно вырвались вперед. Они не побеждали в турнирных матчах на чужих полях с 1993 года, и теперь эта рекордная для мирового футбола серия достигла 57 матчей. Прерваться ей не позволил лидер парагвайцев Анхель Ромеро, у которого уже пять голов в четырех турах отборочного цикла. Боливия же может утешиться не только набранным очком, но и национальным рекордом. Теперь у Морено 21 гол за сборную.

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