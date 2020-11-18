Гол Лаутаро Мартинеса помог сборной Аргентины обыграть Перу

Сборная Аргентины открыла счёт на 17-й минуте — с передачи Джовани Ло Чельсо отличился Николас Гонсалес. Уже на 28-й минуте аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, выступающий за миланский «Интер», удвоил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи. Результативную передачу на Лаутаро Мартинеса на свой счёт записал экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес.

Благодаря этой победе сборная Аргентины поднялась на одну строчку в турнирной таблице группы и теперь занимает 2-е место с 10 очками, отставая от лидера — сборной Бразилии — на 2 балла. Перу, набрав 1 очко в 4 матчах, занимает 9-е место.