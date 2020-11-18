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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Лаутаро Мартинеса помог сборной Аргентины обыграть Перу

В Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» состоялась встреча 4-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022 между сборными Перу и Аргентины, победу в которой одержали гости со счётом 2:0.

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Источник: AP 2020

Сборная Аргентины открыла счёт на 17-й минуте — с передачи Джовани Ло Чельсо отличился Николас Гонсалес. Уже на 28-й минуте аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, выступающий за миланский «Интер», удвоил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи. Результативную передачу на Лаутаро Мартинеса на свой счёт записал экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес.

Благодаря этой победе сборная Аргентины поднялась на одну строчку в турнирной таблице группы и теперь занимает 2-е место с 10 очками, отставая от лидера — сборной Бразилии — на 2 балла. Перу, набрав 1 очко в 4 матчах, занимает 9-е место.

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