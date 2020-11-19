Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022
Потерпев поражение от Сербии, сборная России потеряла место во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.
Потерпев поражение от Сербии, сборная России потеряла место во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.
С 1461 баллами наша команда опустилась на 21-ю позицию среди европейских сборных в ноябрьском рейтинге, который будет использован для посева. Румынии, сместившей нас, в итоге проиграно 5 баллов.
Ирония в том, что эти очки — цена ничьей в контрольной встрече с Молдавией. Сборная проводила ее, похоже, не принимая во внимание рейтинговый аспект. Победи мы в Кишиневе (или даже откажись от спаррингов с Швецией и Молдавией, в сумме стоивших потери 8 баллов) — и вторая корзина от россиян никуда не делась бы.
Кроме того, Россия упустила возможность выйти в дивизион А Лиги наций и гарантию посева как минимум во второй корзине через два года на жеребьевке отборочных групп Евро-2024 (такая гарантия есть у каждой команды Лиги А следующего сезона ЛН). Теперь для попадания туда придется выигрывать группу дивизиона В.
При жеребьевке европейского отбора ЧМ-2022, которая пройдет 7 декабря, 55 команд образуют 10 групп. Победители каждой из них выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 сборных, занявшие вторые места (а также две лучшие из числа победителей групп Лиги наций, не занявших 1−2 места в отборочных группах ЧМ) попадут в
Полный состав европейских корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022
Корзина 1
Бельгия
Франция
Англия
Португалия
Испания
Хорватия
Италия
Германия
Дания
Нидерланды.
Корзина 2
Швейцария
Польша
Швеция
Уэльс
Австрия
Украина
Словакия
Сербия
Турция
Румыния.
Корзина 3
Россия
Ирландия
Северная Ирландия
Норвегия
Венгрия
Исландия
Шотландия
Чехия
Финляндия
Греция.
Корзина 4
Босния
Словения
Черногория
Северная Македония
Болгария
Албания
Грузия
Израиль
Белоруссия
Люксембург.
Корзина 5
Кипр
Армения
Фарерские острова
Эстония
Азербайджан
Казахстан
Косово
Литва
Латвия
Андорра.
Корзина 6
Молдавия
Мальта
Лихтенштейн
Гибралтар