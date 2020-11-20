Катар ожидает порядка миллиона болельщиков на чемпионате мира по футболу 2022 года

«У нас есть два года, мы надеемся, что будет возможность для людей приехать в Катар. Президент Международной федерации футбола Инфантино приезжал месяц назад и выразил уверенность, что чемпионат мира будет со зрителями, мы надеемся на это. Мы ожидаем порядка миллиона болельщиков со всего мира на чемпионате мира», — сказала аль-Нуаими.