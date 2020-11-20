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15:28 (мск), источник: ТАСС

Катар ожидает порядка миллиона болельщиков на чемпионате мира по футболу 2022 года

ТАСС, 20 ноября. Катар ожидает приезда порядка миллиона болельщиков со всего мира во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом на видеоконференции сообщила старший менеджер по наследию Верховного комитета Катара по подготовке и наследию чемпионата мира Фатма аль-Нуаими.

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Источник: Reuters

Игры чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

«У нас есть два года, мы надеемся, что будет возможность для людей приехать в Катар. Президент Международной федерации футбола Инфантино приезжал месяц назад и выразил уверенность, что чемпионат мира будет со зрителями, мы надеемся на это. Мы ожидаем порядка миллиона болельщиков со всего мира на чемпионате мира», — сказала аль-Нуаими.

«Мы также планируем множество активностей и развлечений для болельщиков, которые приедут в Катар. Люди смогут хорошо и весело провести время в Дохе», — добавила она.

Чемпионат мира 2022 года станет последним, который пройдет при участии 32 сборных. В финальную стадию мирового первенства 2026 года выйдут 48 сборных.

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