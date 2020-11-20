Катар ожидает порядка миллиона болельщиков на чемпионате мира по футболу 2022 года

Игры чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
«У нас есть два года, мы надеемся, что будет возможность для людей приехать в Катар. Президент Международной федерации футбола Инфантино приезжал месяц назад и выразил уверенность, что чемпионат мира будет со зрителями, мы надеемся на это. Мы ожидаем порядка миллиона болельщиков со всего мира на чемпионате мира», — сказала аль-Нуаими.
«Мы также планируем множество активностей и развлечений для болельщиков, которые приедут в Катар. Люди смогут хорошо и весело провести время в Дохе», — добавила она.
Чемпионат мира 2022 года станет последним, который пройдет при участии 32 сборных. В финальную стадию мирового первенства 2026 года выйдут 48 сборных.