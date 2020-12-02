Стадион ЧМ-2022 по футболу в Катаре «Аль-Райян» будет открыт 18 декабря

В этот день на арене пройдет финал Кубка Эмира между командами «Аль-Садд» и «Аль-Араби». Арена, которая будет домашней для клуба «Аль-Райян», примет семь матчей чемпионата мира, включая 1/8 финала.

Главная архитектурная особенность стадиона, вмещающего 40 тыс. зрителей, — это мерцающий светящийся фасад, состоящий из узоров, отражающих различные аспекты и ценности Катара: важность семьи, красоту пустыни, местную флору и фауну, внутренние и международные торговые связи. Пятый элемент — щит — объединяет все предыдущие, олицетворяя силу и единство, особенно значимые для города Аль-Райян.

«Это еще одно большое достижение на пути к 2022 году. Потрясающий стадион и прилегающие территории станут фантастическим наследием для спортивного клуба “Аль-Райян” и всех жителей этого прекрасного города. Открытие новой арены также означает, что начался отсчет до самого важного футбольного матча за всю историю Катара — до финала чемпионата мира останется ровно два года», — сказал генеральный секретарь комитета Хасан Аль-Тавади.

«Завершено строительство пяти стадионов, включая “Аль-Райян”, “Международный стадион “Халифа””, “Аль-Джануб”, “Эдьюкейшн Сити”, “Аль-Байт”. Остальные три арены будут готовы в ближайшем будущем, и это даст нам достаточно времени, чтобы провести все необходимые тестовые мероприятия. Строительство стадиона завершено в срок и в рамках бюджета — это стало возможным благодаря успешному взаимодействию подрядчиков и всех вовлеченных сторон. Мы будем невероятно рады открыть этот стадион в Национальный день Катара, ровно за два года до того момента, когда всеобщее внимание будет сосредоточено на Катаре во время финала», — сказал глава департамента по технической подготовке Хиляль Аль-Кувари.